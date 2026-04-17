به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید ابوالفضل موسوی پور اعلام کرد: با توجه به برگزاری رزمایش دختران جان فدا در تهران پلیس راهور تهران بزرگ تمهیدات ترافیکی خواهد داشت به همین منظور و با هدف تسهیل در تردد نمازگزاران حاضر در مراسم نماز جمعه پایتخت، تمهیدات ترافیکی متناسب با این مراسم از ساعت ۱۳ آغاز خواهد شد. ضمن اینکه به همین منظور محدودیت تردد در خیابان انقلاب از ساعت ۱۱ در حد فاصل چهارراه وصال شیرازی تا پل کالج نیز اجرا شده است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه گفت: از میدان انقلاب تا تقاطع خیابان دماوند و بزرگراه امام علی (ع) تمام فرعی‌های شمالی و جنوبی محدودیت و ممنوعیت ترافیکی تا فاصله ۵۰ متر اجرا خواهد شد لذا شهروندان می‌توانند از آن فاصله به بعد خودروهای شخصی خود را پارک کنند. بدیهی است که این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها تا پایان مراسم رزمایش ادامه خواهد داشت.

وی در خصوص مسیرهای جایگزین نیز اظهارکرد: بزرگراه امام علی (ع)در هر دو مسیر، زیرگذر خیابان سعدی، پل چوبی، بزرگراه شهید نواب صفوی و شهید چمران در هر دو مسیر، خیابان جمهوری، خیابان لبافی نژاد، بلوار کشاورز و خیابان طالقانی به عنوان مسیرهایی جایگزین تعیین شده‌اند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ افزود: در طول مسیر اعلام شده از توقف وسایل نقلیه توسط همکاران من ممانعت به عمل خواهد آمد لذا خواهشمند است با پلیس راهور تهران بزرگ همراهی و همکاری داشته باشید تا این مراسم باشکوه نیز با نظم بیشتر و بدون حادثه برگزار شود.

موسوی پور افزود: از شهروندان تقاضا می‌شود در صورت امکان از حمل و نقل عمومی استفاده کنند و در صورت استفاده از وسیله نقلیه شخصی از توقف در محل‌های ممنوع و سد معبر که می‌تواند نظم تردد شهروندان را بر هم بزند، جدا خودداری کنند.

براساس گزارش پلیس، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در پایان گفت: از خانواده‌هایی که اعضای خانواده و دخترانشان را به وسیله موتور سیکلت به محل برگزاری این مراسم می‌آورند نیز توصیه می‌کنیم هم راننده و هم ترک نشین از کلاه ایمنی استفاده کنند.