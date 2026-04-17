سواحل و فراساحل استان بوشهر متلاطم می شود

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان که با تدوام وزش باد شمال غربی تا بعدازظهر امروز (جمعه)، سواحل جنوبی استان متلاطم است، همچنین از روز یکشنبه تا پایان هفته پیش رو، با فعالیت سامانه ناپایدار جو، به تناوب ضمن افزایش پوشش ابر، در برخی از ساعات وزش باد، بارش پراکنده باران، گاهی رگبار پراکنده باران و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: در این مدت سواحل و فراساحل استان به تناوب طی ساعاتی مواج و متلاطم است.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و فردا در برخی نقاط مه رقیق صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد متغیر، غالباً شمال غربی تا غربی، با سرعت ۸ تا ۳۲ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت، امروز در سواحل جنوبی ۱۴ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی یادآور شد: ارتفاع موج دریا در سواحل شمالی و مرکزی ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر و امروز در سواحل جنوبی ۹۰ تا ۱۵۰ سانتی‌متر خواهد بود.