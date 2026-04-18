  1. استانها
  2. بوشهر
۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۲۰

وضعیت جوی و دریایی نسبتا آرامی بر استان بوشهر حاکم است

بوشهر-کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: با توجه به نقشه‌های هواشناسی طی امروز وضعیت جوی و دریایی نسبتا آرامی بر استان حاکم است.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی طی امروز وضعیت جوی و دریایی نسبتا آرامی بر استان حاکم است و با وزش باد نسبتا شدید در شمال خلیج فارس از بامداد روز یکشنبه، سواحل شمالی استان متلاطم پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین از اواخر وقت یکشنبه تا پایان هفته، با فعالیت سامانه ناپایدار جو، به تناوب ضمن افزایش پوشش ابر، در برخی از ساعات وزش باد، بارش پراکنده باران، گاهی رگبار پراکنده باران و رعدوبرق مورد انتظار است.

وی با بیان اینکه در این مدت سواحل و فراساحل استان به تناوب طی ساعاتی مواج و متلاطم خواهد بود گفت: دمای هوا نیز از روز سه‌شنبه کاهش نسبی خواهد داشت.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و فردا در برخی نقاط مه رقیق صبحگاهی خواهد بود.

وی بیان کرد: وزش باد متغیر، غالباً شمال غربی تا شمال شرقی، با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت، فردا در سواحل شمالی، شمال شرقی تا جنوب شرقی با سرعت ۱۴ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر یادآور شد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر و فردا در سواحل شمالی ۹۰ تا ۱۵۰ سانتی‌متر خواهد بود.

کد مطلب 6803786

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها