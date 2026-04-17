به گزارش خبرگزاری مهر، امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری، با حضور در غرفه «نبرد حقوقی» مستقر در یکی از میادین اصلی تهران، ضمن اشاره به حماسه حضور ۴۷ شب متوالی مردم در خیابانها، به تشریح ابعاد حقوقی جنایتهای جنگی دشمن و برنامه دولت برای مطالبه خسارتها در عرصه داخلی و بینالمللی پرداخت.
حمایت مردمی؛ عامل اصلی پشیمانی دشمن
وزیر دادگستری با تمجید از حضور مردمی در شبهای گذشته، اظهار داشت: مردم احساس کردند که با حضورشون در میدان، باید پشتیبانی جدی از نیروهای مسلح داشته باشند. اون چیزی که دشمن رو پشیمون کرد، حمایت مردم بود. دشمن فکر میکرد اگر بیاید، مردم به نفع او وارد میدان میشوند، اما برعکس، حتی کسانی که به ما معترض و منتقد هستند، محکم پای کار آمدند و این پشتیبانی، ما را تا الان به پیروزی رسانده است.
رحیمی با اشاره به عملکرد دولت در شرایط جنگی و تحریم، افزود: با وجود اینکه دشمن بسیاری از مسئولین را ترور کرده بود و تشکیل جلسات منظم سخت بود، هر یک از وزرا و مسئولین دقیقاً همان کاری را که قبلاً با جلسات متعدد انجام میدادند، الان بهتر انجام میدهند. شما ببینید کشوری که هم تحریم است و هم جنگ دارد، ولی در بازار همه چیز هست؛ اگر کالایی گران شده، به خاطر نبود کالا نیست.
تجاوز به ایران؛ جرم بینالمللی قابل تعقیب
وزیر دادگستری در مهمترین بخش سخنان خود به جنبههای حقوقی جنگ تحمیلی علیه ایران پرداخت و تصریح کرد: رژیم صهیونیستی و دولت متجاوز آمریکا جنگی را برخلاف تمام قواعد و مقررات بینالمللی علیه ما شروع کردند. در دنیا جرایم بینالمللی تعریف شده که یکی از مهمترین آنها "جرم تجاوز" است. هیچ کشوری اجازه حمله به کشور دیگر را ندارد، مگر با اجازه شورای امنیت یا در مقام دفاع از خود. بنابراین همین اقدام دشمن، خودش یک جرم بینالمللی است.»
وی افزود: متجاوزین در طول جنگ، قواعد جنگ را هم رعایت نکردند. زدن مدرسه، دانشگاه، اماکن مسکونی و حتی نیروهای نظامی در منازل، جرم دیگری به نام "جنایت جنگی" است. برخی از کارهای آنها فراتر از جنایت جنگی و در زمره "جنایت علیه بشریت" و حتی "نسلکشی" است؛ وقتی ۱۶۸ کودک در یک نقطه به شهادت میرسند، دیگر جنایت جنگی نیست، نسلکشی است.
سه نوع خسارت قابل مطالبه؛ از مادی تا تنبیهی
رحیمی با تشریح جزئیات طرح دعاوی حقوقی، گفت: مطابق قواعد بینالمللی، اصل تجاوز، خسارتبار است و باید جبران شود. ما سه نوع خسارت را قابل مطالبه میدانیم:
خسارت مادی: شهادت، تخریب منزل، مجروحیت و...
خسارت معنوی: آسیبی که حتی کسانی که خسارت مادی ندیدهاند، متحمل شدهاند.
خسارت تنبیهی: در رویه بینالمللی، خسارتی معادل ۱۰ برابر مجموع خسارت مادی و معنوی که برای تنبیه متجاوز و جلوگیری از تکرار است.
محاکمه در سه جبهه: داخلی، بینالمللی و کشورهای ثالث
وزیر دادگستری درباره مسیرهای حقوقی پیشرو اعلام کرد: جمهوری اسلامی از طریق معاونت حقوقی ریاستجمهوری و مرکز امور حقوقی، قطعاً در مراجع بینالمللی طرح دعوا خواهد کرد. اما علاوه بر آن، مطابق قانون صلاحیت دادگستری ایران، ما اجازه داریم در دادگاههای داخلی علیه کشورهایی که مصونیت ما را نقض کردند، اقامه دعوا کنیم.
وی در اقدامی بیسابقه از طرح دعوا در کشورهای ثالث خبر داد و گفت: بعضی کشورها مثل آفریقای جنوبی و هند، طبق قوانین داخلی خود، صلاحیت رسیدگی به جرائم بینالمللی (تجاوز، جنایت جنگی، نسلکشی و جنایت علیه بشریت) را برای خود تعریف کردهاند. ما در آن کشورها نیز برای گرفتن خسارت طرح دعوا خواهیم کرد.
اجرای احکام ممکن است؛ تکرار تجربه جانبازان شیمیایی
رحیمی با اشاره به ناامید نشدن از اجرای آرای صادره، تأکید کرد: برخی میگویند طرح دعوا چه فایدهای دارد؟ اولاً همین که متجاوز محکوم شود، یک سند تاریخی مهم است. ثانیاً این آرا قابل اجراست. ما قبلاً علیه دولت آمریکا برای جانبازان شیمیایی رأی گرفتیم و آن را اجرا کردیم. در پیام رهبر معظم انقلاب نیز فرمودند "ما از اینها میگیریم"؛ یعنی از طریق قانونی و این مراجع. ضمن اینکه در کشورهای ثالثی که اموالی از متجاوزین وجود دارد، میتوانیم احکام را اجرا کنیم.
وظیفه امروز مردم: مستندسازی خسارتها
وزیر دادگستری با هشدار نسبت به بازسازی بدون مستندسازی، گفت: الان مرحله مستندسازی است. مردم باید ادله اثبات دعوا را جمع کنند. قبل از اینکه بازسازی کنند، باید کارشناس رسمی دادگستری بیاید، از آثار خسارت عکس و فیلم بگیرد، میزان خسارت را مشخص کند و سند رسمی تنظیم شود. در غیر این صورت، وقتی فردا بخواهیم رأی را در دادگستری کشور ثالث اجرا کنیم، میپرسند مستند شما چیست؟
وی درباره فعالیت غرفههای «نبرد حقوقی» توضیح داد: کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه در این غرفهها به طور کاملاً رایگان وکیل مردم میشوند و در دادگستری جمهوری اسلامی طرح دعوا میکنند. مردم فقط کافی است فرمها را پر کنند و وکالت بدهند؛ بقیه کار با ماست.
تأکید بر اتحاد و گوش به فرمان رهبری
رحیمی در پایان با اشاره به چشم انداز پیروزی، خاطرنشان کرد: ما معتقدیم خداوند پشتیبان این مردم است. باید اتحاد را حفظ کنیم، از دودستگی و چنددستگی پرهیز کنیم و گوش به فرمان رهبر جلو بریم. انشالله با پیروزی قاطع، خدمت بیشتری به مردم خواهیم کرد و این کمبودها و خرابیها را جبران مینماییم. پیروزی قطعی و حتمی ایران بسیار نزدیک است.
