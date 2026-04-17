به گزارش خبرگزاری مهر، عادل نجف‌زاده رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و ترکیه، با اشاره به مواضع این کشور در تحولات اخیر منطقه، اظهار کرد: روابط دو کشور دوست و برادر ایران و ترکیه از سابقه‌ای دیرینه برخوردار است و همواره بر پایه حقیقت و اصول دینی استوار بوده است.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: مسئولان ارشد کشور ترکیه در جنگ رمضان مواضع اصولی از خود ارائه کردند و به بیان حقیقت پرداختند و غیرقانونی بودن تهاجم رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به کشور عزیزمان ایران را بارها به صورت علنی اعلام نمودند.

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و ترکیه در پایان تصریح کرد: لذا مواضع اصولی کشور دوست و برادر ترکیه و تلاش‌های گسترده آنان برای ایجاد ثبات و آتش‌بس در منطقه جای تقدیر دارد.