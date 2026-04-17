به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران در خطبههای این هفته نماز جمعه پایتخت در دانشگاه تهران، ضمن دعوت نمازگزاران به نگهداشتن حریم در برابر ذات ربوبی حق ، اظهار کرد: مرگ به طرف ما میآید و دیدار با مرگ بسیار نزدیک است ، لذا باید خودمان را برای یک مرحله زندگی دیگر آماده کنیم.
ویافزود : مرگ نابودی نیست، بلکه یک مرحله است. همان طور که جنین و طفل و بچه بودیم و بعد از آن نوجوان و جوان شدیم و به همین ترتیب پیش می رویم تا زمان مرگ فرا برسد که تازه میانه راه است و بعد از آن هم عالم برزخ است، لذا خودمان را برای چنان روزی آماده کنیم.
آیتالله خاتمی با اشاره به دوران پیامبر اسلام (ص) ، گفت : پیغمبر اسلام در طول جنگهای زمان خود، صلح یا آتشبس نیز داشته است؛ از جمله صلح حدیبیه است. به تعبیر شهید آیتالله مطهری، جنگهای پیامبر نوعاً ماهیت دفاعی داشته است؛ دشمن هجوم میآورده و پیغمبر نیز دفاع میکرد، اما آتشبس یا صلح در سیره پیامبر وجود داشته است.
وی افزود: نکته بسیار مهمی که قرآن بر آن تأکید دارد این است که با دشمن باید بدبینانه برخورد کرد و به تعبیر امام شهید، حتی به لبخند دشمن نیز باید مشکوک بود. بهویژه در برابر دشمنی که با او مواجه هستیم، از جمله فردی مانند ترامپ که بهعنوان نماد دروغگویی شناخته میشود.
خطیب نماز جمعه تهران تاکید کرد: ترامپ مجسمه دروغگویی است . شاید بتوان گفت در بین رئیس جمهورهای دنیا آدمی به دروغگویی او نیست. او از شب تا صبح در طول سه الی چهار سال ۳۰۰۰ دروغ گفته که بعضاً روزی به ۲۲ دروغ میگوید، لذا با آدمی اینطوری باید بدبینانه برخورد کرد.
اعتماد به خدا و اتکای به مردم، دو رکن اساسی در مواجهه با دشمن است
آیت الله خاتمی تصریح کرد: برای برخورد با دشمن در ایام آتشبس، یا به تعبیر رهبر انقلاب، آیتالله سید مجتبی حسینی که تعبیر سکوت را بهکار بردهاند، دو مطلب بسیار مهم وجود دارد؛ نخست، اعتماد به خداوند متعال و دومین نکته، که برخاسته از همان اصل نخست است، حضور مردم است.
وی بیان کرد: اعتماد به خدا و اتکای به مردم، دو رکن اساسی در مواجهه با دشمن در شرایط آتشبس بهشمار میرود. بر این اساس، باید با هوشیاری، بدبینی نسبت به دشمن و اتکا به خداوند و مردم، مسیر صحیح را در این شرایط دنبال کرد.
آیتالله خاتمی گفت: در رابطه با توکل بر خداوند، هم در صدر اسلام و هم در این ۴۷ سال انقلاب، ما عنایات خدا را فراوان دیدهایم. در ماجرای طبس، این حادثه نشان داد که باید به خدا اعتماد کرد.
وی افزود: در کنار توکل بر خدا، دلها نیز باید متمایل شود و مسئله حضور مؤمنین مطرح است و نکته مهم این است که خداوند میان دلها الفت ایجاد کرد و اگر تمام آنچه در زمین است هزینه میشد، نمیتوانست چنین الفتی ایجاد کند؛ این وحدت دلهاست که پیروزیآفرین است.
امام جمعه موقت تهران اظهار کرد: نکته دیگر و مهم اطاعت از رهبری است؛ این دو عنصر یعنی نصرت الهی و اطاعت از رهبری، اساس پیروزی است، لذا باید دید حجت خدا کجا ایستاده و بر همان اساس حرکت کرد؛ نه جلوتر رفت و نه عقب ماند، بلکه همراهی کامل لازم است. این دو عنصر، عنصر پیروزی است و الحمدلله خداوند این دو را نصیب شما کرده است. این حضور حدود ۵۰ روزه شما، عنایت خداست و پدیدهای بینظیر در جهان محسوب میشود؛ ملتی که هر شب وارد میدان میشود و حضورش توطئهها را خنثی میکند.
آیتالله خاتمی ضمن تشکر از مردم به خاطر حضور در صحنه ، بیان کرد: باید در صحنه بود؛ وحدت، همان چیزی است که امام راحل و رهبر انقلاب بارها بر آن تأکید کردهاند؛ یعنی یک صدا از ایران برخیزد. این یک صدا همان است که در حضورهای شما تجلی دارد.
امام جمعه موقت تهران در بخش دیگری از خطبههای خود، اظهار کرد: فردا روز ارتش و نیروی زمینی است و فرمانده محترم نیروی زمینی پیش از خطبهها سخنرانی کردند. همچنین دوم اردیبهشت سالروز تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۸ است. هفته حج، روز شهدای ورزشکار، سالروز شهادت شهید سرلشکر قرنی و بزرگداشت شیخ بهایی نیز در پیش است.
۵۰ روز مقاومت و داغ سنگین ۴ هزار شهید
وی ادامه داد: در این خطبه تمرکز بر دو محور اصلی است؛ نخست، موضوع مقاومت در حدود ۵۰ روز اخیر. در این مدت، داغهای سنگینی بر ما گذشت و بیش از ۴ هزار شهید تقدیم شد که هر یک از آنان داغی جانسوز بر دل میگذارد.
آیتالله خاتمی با بیان خاطرهای از رهبر شهید انقلاب اسلامی عنوان کرد: برای نخستینبار خاطرهای از امام شهید را بازگو میکنم. حدود ۱۰ سال پیش قصد داشتم خطبهای درباره مبنای قرآنیِ «امام» خطاب کردن رهبر انقلاب اسلامی ایراد کنم، اما ایشان فرمودند وارد این موضوع نشوم.
وی بیان کرد: با وجود داغ سنگینِ شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی دستاوردهای بزرگی به همراه داشت. نخست آنکه انقلاب بیمه شد و در برابر تهاجم بیگانه مصونیت یافت. در جنگهای مختلف از جمله جنگ هشتساله، جنگ ۱۲روزه، جنگ رمضان (تحمیلی سوم) و دیگر عرصهها، دشمن دیگر جرئت حمله ندارد و در صورت اقدام نیز به نتیجه نخواهد رسید.
سپاه پاسداران با قاطعیت آمریکا را وادار به عقبنشینی کرد
وی تصریح کرد: دومین ارمغان این مقاومت آن است که ایران اسلامی از یک قدرت منطقهای به ابرقدرتی جهانی تبدیل شده است. امروز کلید تنگه هرمز در دست ایران اسلامی است؛ چنانکه در مقطعی، با حضور ناو آمریکایی در نزدیکی تنگه، نیروهای سپاه با قاطعیت ایستادند و آنان را وادار به عقبنشینی کردند.
آیتالله خاتمی گفت: این حضور نشاندهنده فروپاشی هیبت پوشالی آمریکا و شکست طرحهای فشار است. امروز جبهه مقاومت از هر زمان دیگری قدرتمندتر است.
وی در ادامه خطبهها ضمن قدردانی از مردم، نیروهای مسلح، شخصیتها و کشورهایی که در جنگ تحمیلی رمضان با آمریکا و اسرائیل همراهی نکردند، اظهار داشت: از مردم حاضر در صحنه، که زبان از بیان سپاس از آنان قاصر است، تشکر میکنم. همچنین از نیروهای مسلح، ارتش، نیروی زمینی و سپاه پاسداران که در این عرصه خوش درخشیدند، قدردانم.
هیئت مذاکرهکننده که در برابر زیادهخواهی دشمن ایستاد
امام جمعه موقت تهران افزود: از هیئت مذاکرهکننده که در برابر زیادهخواهی دشمن ایستاد و میز مذاکره را ترک کرد، نیز تشکر میکنم. همچنین از مجریان کشور که اجازه ندادند آثار فشار دشمن در زندگی مردم نمایان شود، قدردانی دارم. از قوه قضائیه بهسبب برخورد با پیادهنظام دشمن، از رسانههای ارزشی بهویژه صداوسیما، و از شرکتکنندگان در پویشهایی که شمار آنان به بیش از ۲۶ میلیون نفر رسید نیز سپاسگزارم.
خطیب نماز جمعه تهران در پایان عنوان کرد: از جبهه مقاومت شامل حزبالله، انصارالله و حشدالشعبی و نیز از کشورهایی که در این جنگ با آمریکا همراهی نکردند، از جمله چین، روسیه، ایتالیا و اسپانیا، قدردانی میشود.
