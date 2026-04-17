نامه ویژه رئیس سابق کمیته اخلاق به اینفانتینو

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی اکبر محمدزاده رئیس سابق کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال در یادداشتی خطاب به جیانی اینفانتینو رئیس فیفا نوشت:
جناب آقای جیانی اینفانتینیو
با سلام و احترام
اینجانب علیاکبر محمدزاده، رئیس اسبق کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران و یکی از اصلیترین تدوینکنندگان آییننامه کمیته اخلاق آن فدراسیون، بدینوسیله یک پرسش حقوقی رسمی در خصوص موضوعی با اهمیت اخلاقی و رویهای به حضور حضرتعالی تقدیم مینمایم.
بر اساس گزارشهای رسمی، فیفا برای نخستین بار جایزهای با عنوان «جایزه صلح فیفا – فوتبال مردم جهان را متحد میکند» ایجاد نموده است که این جایزه در تاریخ ۵ دسامبر ۲۰۲۵، در مراسم قرعهکشی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ در واشنگتن دی. سی. ایالات متحده آمریکا، به آقای دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا اعطا شد. فیفا در بیانیه رسمی خود اعلام کرده است که این جایزه به پاس «اقدامات برجسته و فوقالعاده» وی در ترویج صلح و وحدت جهانی اهدا گردیده است.
این تصمیم نگرانیهای گستردهای را در میان رسانهها، جامعه حقوق ورزش و جامعه مدنی در خصوص شفافیت فرآیند انتخاب، معیارهای اعمالشده و انطباق آن با استانداردهای اخلاقی فیفا برانگیخته است.
از منظر آییننامه اخلاق فیفا (ویرایش ۲۰۲۳) که تمامی افراد مشمول آن را ملزم میسازد، این موضوع نیازمند بررسی دقیق است. همه اشخاص تحت پوشش این آییننامه موظف به رعایت رفتار با تمامیت اخلاقی، احترام به کرامت انسانی و اجتناب از رفتارهای تبعیضآمیز، افترا آمیز یا مضر هستند.
بهطور مشخص، رفتار و اظهارات منتسب به فرد مورد اشاره میتواند نگرانیهای جدی تحت مواد زیر ایجاد نماید:
• ماده ۱۴ – وظایف عمومی: اشخاص مشمول این آییننامه موظفاند با تمامیت، صداقت و رفتار اخلاقی عمل کنند و تأثیر رفتار خود بر حیثیت و تمامیت فوتبال را مدنظر قرار دهند.
• ماده ۲۳ – تبعیض و افترا: اشخاص نباید اقدام یا اظهارنظری انجام دهند که به حیثیت یا تمامیت یک کشور، فرد یا گروه لطمه وارد کند یا مصداق تبعیض، نفرتپراکنی یا افترا باشد.
• ماده ۲۴ – حفاظت از تمامیت جسمی و روانی؛ اشخاص باید از رفتارهایی که ممکن است موجب تحریک یا ترویج نفرت، خشونت یا تهدید علیه دیگران شود، اجتناب کنند.
به عنوان یک اصل بنیادین، اعطای هرگونه عنوان یا جایزه رسمی توسط یک نهاد بینالمللی باید مبتنی بر استانداردهای حقوقی روشن، مکانیزمهای ارزیابی شفاف و انطباق کامل با اصول اخلاقی، بیطرفی، پاسخگویی و تمامیت رویهای باشد.
بدین منظور، خواهشمند است دستور فرمایید مراجع صالح در فیفا، از جمله کمیته اخلاق در صورت لزوم، توضیحات مکتوب و مستندی در خصوص موارد ذیل ارائه نمایند:
با احترام.
علیاکبر محمدزاده-رئیس اسبق کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال
نظر شما