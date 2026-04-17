به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمد سعیدی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قم با اشاره به فضای حاکم بر کشور اظهار کرد: دهه کرامت امسال در شرایطی فرا رسیده که ملت ایران داغدار شهادت رهبر شهید، جمعی از فرماندهان، دانشمندان و مردم بی‌گناه، به‌ویژه کودکان و دانش‌آموزان، است و این ایام در میان آثار جنگ و تخریب زیرساخت‌ها سپری می‌شود.

وی با بیان اینکه این دهه نماد استقامت و مقابله با طاغوت است، افزود: الگوگیری از سیره بزرگان دین از جمله حضرت فاطمه معصومه (س)، احمد بن موسی شاهچراغ (ع) و امام رضا (ع) می‌تواند مسیر ایستادگی و پایداری را برای جامعه تبیین کند.

امام جمعه قم ادامه داد: ملت ایران تحت هدایت رهبری، مسیر ترسیم‌شده انقلاب اسلامی را با قوت دنبال می‌کند و تداوم این راه، یک تکلیف دینی و مسئولیت همیشگی برای همه اقشار جامعه است.

وی با تأکید بر اهمیت برنامه‌های دهه کرامت بیان کرد: این برنامه‌ها باید حامل پیام‌هایی همچون دینداری، ولایت‌مداری و صیانت از ارزش‌هایی نظیر عفاف و حجاب باشند و در برابر هجمه‌های گسترده دشمنان، نقش‌آفرینی فرهنگی مؤثری ایفا کنند.

سعیدی با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد ناامیدی در جامعه تصریح کرد: دهه کرامت باید به صحنه‌ای برای نمایش امید، اقتدار و استقامت ملت ایران تبدیل شود و این مسیر در نهایت به پیروزی جبهه مقاومت خواهد انجامید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تنگه هرمز پرداخت و گفت: این گذرگاه راهبردی نباید صرفاً به‌عنوان یک ابزار اقتصادی یا اهرم فشار مقطعی تلقی شود، بلکه هرمز امروز یک مؤلفه تعیین‌کننده در حکمرانی منطقه‌ای و بین‌المللی است.

امام جمعه قم افزود: اگر ایران در تعریف قواعد و چارچوب‌های مرتبط با این منطقه پیشگام نباشد، دیگران این نقش را بر عهده خواهند گرفت و این به معنای از دست رفتن یک فرصت تاریخی است.

وی با تأکید بر لزوم خروج از رویکرد انفعالی اظهار کرد: جمهوری اسلامی باید با ارائه طرح‌های مشخص، دعوت از کشورهای ذی‌نفع و گسترش رایزنی‌های منطقه‌ای، ابتکار عمل را در دست گیرد و به‌عنوان طراح و قاعده‌گذار در این عرصه ظاهر شود.

سعیدی ادامه داد: حضور فعال دیپلماتیک، تعامل با کشورهای منطقه و ایجاد سازوکارهای جدید با محوریت ایران، علاوه بر تقویت امنیت ملی، جایگاه کشور را در معادلات بین‌المللی ارتقا می‌دهد.

وی در ادامه با اشاره به مناسبت‌های پیش‌رو از جمله روز ارتش و سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، ستون‌های اصلی اقتدار و امنیت کشور هستند و تقویت آن‌ها یک ضرورت انکارناپذیر است.

امام جمعه قم افزود: این مناسبت‌ها فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های دفاعی کشور و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای نیروهای مسلح، به‌ویژه شهدای اخیر نیروی دریایی ارتش، به شمار می‌رود.

وی همچنین با اشاره به برخی مواضع و اظهارات مقامات خارجی تصریح کرد: ایستادگی در برابر ظلم، مسیر مشترک همه پیامبران الهی بوده و مقابله با طاغوت، یک اصل اساسی در آموزه‌های دینی است.

سعیدی در بخش دیگری از خطبه‌ها، شهادت دکتر خرازی یکی از دیپلمات‌های برجسته کشور را تسلیت گفت و خاطرنشان کرد: خدمات صادقانه و مجاهدت‌های خستگی‌ناپذیر این‌گونه افراد، سرمایه‌ای ارزشمند برای نظام اسلامی محسوب می‌شود.

وی در پایان با اشاره به حضور گسترده مردم در صحنه‌های اجتماعی و برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد: این حرکت‌ها نماد وحدت، غیرت ملی و حمایت از جبهه مقاومت است و به فضل الهی، زمینه‌ساز غلبه حق بر باطل خواهد بود.