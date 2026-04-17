به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا شالبافان، مدیر کل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت ضمن اعلام این خبر گفت: در این نشست مقرر شد مداخلات روانی با اولویت مناطق آسیب‌دیده و با مشارکت تمامی معاونت‌ها و سازمان‌های مرتبط، طی چند روز آینده وارد مرحله اجرایی گسترده‌تر شود.

به گفته شالبافان، در این جلسه که با حضور نمایندگان معاونت درمان، معاونت پرستاری، سازمان اورژانس، جمعیت هلال‌احمر و نیز رئیس و اعضای برجسته انجمن علمی روان‌پزشکان ایران و مشاور اجتماعی وزارت بهداشت برگزار شد، بر ضرورت توجه جدی به سلامت روان کادر درمان و امدادگران، با توجه به شرایط دشوار ماه‌های اخیر، تأکید شد.



حاضران همچنین بر استفاده از درس‌آموخته‌ها و تجربیات گذشته در اجرای برنامه‌های حمایتی تأکید کردند و طرح‌ریزی انجمن علمی روان‌پزشکان ایران به سفارش دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد را پایه اصلی مداخلات پیشِ‌رو دانستند.