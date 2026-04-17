۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۱۵

حجت الاسلام جعفرزاده: اتحاد مقدس رمز پیروزی قطعی در جنگ تمام‌عیار است

اصلاندوز- امام جمعه اصلاندوز گفت: اتحاد مقدس رمز پیروزی قطعی ملت ایران در جنگ تمام‌عیار کنونی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جعفرزاده در خطبه های این هفته نماز جمعه اصلاندوز با تأکید بر اینکه اتحاد مقدس رمز پیروزی قطعی ملت ایران در جنگ تمام‌عیار کنونی است، اظهار کرد: دشمن با تمرکز بر جنگ شناختی، رسانه‌ای و عملیات روانی، این بار با ملتی روبه‌روست که تجربه جنگ تحمیلی و محاصره اقتصادی را در کارنامه دارد و با توکل بر خدا و پیروی از ولایت از بحران عبور خواهد کرد.

وی بر اهمیت پویش جانفدا تأکید کرد و افزود: این پویش که اعلام آمادگی میلیونی مردم برای پذیرش هزینه‌های دفاع از کشور است، پیام روشنی به دشمن می‌دهد که ملت ایران حاضر به تسلیم نیست و در صورت عدم پذیرش شرایط ایران، برای ازسرگیری جنگ آمادگی کامل دارد.

امام جمعه اصلاندوز محاصره دریایی ایران توسط آمریکا را توهمی استراتژیک خواند و با اشاره به پنج عامل شامل اصطکاک با قدرت‌هایی مانند چین، شکنندگی زنجیره تأمین جهانی، توان ایران در واکنش زنجیره‌ای، باتلاق لجستیکی فرسایشی برای آمریکا و مزیت‌های جغرافیایی ایران، گفت: چنین محاصره‌ای نه‌تنها ایران را منزوی نمی‌کند، بلکه به شکستی پرهزینه برای آمریکا منجر خواهد شد.

حجت الاسلام جعفرزاده وضعیت کنونی را آتش‌بس ندانست و آن را توقف موقت دو هفته‌ای به درخواست پاکستان توصیف کرد و گفت دو سناریوی محتمل بازگشت به جنگ گسترده (بدون دستاورد برای آمریکا) یا تمدید آتش‌بس برای غافلگیری عملیاتی جدید است.

او همچنین روز ارتش و سالروز تشکیل سپاه را گرامی داشت و از نقش این دو نهاد در تأمین امنیت کشور تجلیل کرد.

امام جمعه اصلاندوز در پایان ضمن تبریک روز دختر و دهه کرامت، بر ترویج فرهنگ تکریم دختران و الگوگیری از سیره حضرت معصومه (س) تأکید کرد.

