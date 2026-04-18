به گزارش خبرگزاری مهر، ملیحه ملکزاده فرد در آستانه فرارسیدن روز دختر و آغاز دهه کرامت، از حضرت معصومه (س) به عنوان اسوه جاویدان فضیلت، بصیرت و ولایتپذیری یاد کرد و گفت: دختران امروز ایران اسلامی، با تأسی به سیره این بانوی مکرمه، پرچمداران عفت و آگاهی در گام دوم انقلاب هستند.
وی با تبیین پیوند عمیق میان مفاهیم دینی و رویدادهای سرنوشتساز معاصر، تصریح کرد: امسال در حالی به استقبال میلاد کریمه اهلبیت میرویم که جهان شاهد حماسه بیبدیل ملت ایران در جریان جنگ رمضان و حضور مقتدرانه مردم در صحنههای دفاع از عزت ملی است. از همین رو، برنامه امسال مراکز کانون نه تنها جشنی برای روز دختر، بلکه میثاقی استوار برای صیانت از خون پاک شهدای کودک و نوجوان در حوادث اخیر است تا ثابت کنیم فرزندان مستعد این کشور، پاسدار حقیقی میراث پایداری هستند
مدیرکل کانون استان اردبیل مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل در ادامه با دعوت از خانوادههای ولایتمدار و غیور استان برای حضور در این آیین حماسی فرهنگی، خاطرنشان کرد: تجمع دختران انقلاب روز یکشنبه ساعت ۱۰ صبح بهصورت همزمان در تمامی مراکز فرهنگیهنری کانون در سراسر استان اردبیل برگزار میشود و این مراکز با اجرای برنامههای متنوع فرهنگی، هنری و ادبی، میزبان دختران سرافرازی خواهند بود که با معصومیت دخترانه و حضور پرشور خود، صلابت انقلابی را به نمایش میگذارند.
