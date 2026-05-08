  1. استانها
  2. اردبیل
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۳۷

ایران حق مدیریت بر تنگه هرمز را دارد

ایران حق مدیریت بر تنگه هرمز را دارد

اصلاندوز- امام جمعه اصلاندوز گفت: ایران حق مدیریت بر تنگه هرمز را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد جعفرزاده در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اصلاندوز با تأکید بر اینکه خلیج‌فارس خانه همیشگی ملت ایران است، اظهار کرد: بر اساس منویات رهبر شهید و رهبری، ایران حق مدیریت بر تنگه هرمز را دارد و تسلط بر این آبراه، یک پیروزی راهبردی محسوب می‌شود.

وی افزود: از منظر حقوق دریاها، ایران حق مدیریت ترافیک دریایی، تضمین ایمنی کشتیرانی، حفاظت از محیط زیست و دریافت عوارض خدماتی را دارد و رویکرد هوشمندانه بدون مسدودسازی کامل، ضمن حفظ تجارت جهانی، هزینه‌های امنیتی بر کاربران تحمیل کرده و ظرفیت درآمدزایی پایدار ایجاد می‌کند.

امام جمعه اصلاندوز موفقیت تاریخی ایران در تنگه هرمز را نقطه‌عطف ژئوپلیتیک و نماد اراده ملی خواند و تأکید کرد:امنیت خلیج‌فارس تنها با همکاری درون‌منطقه‌ای و اخراج بیگانگان ممکن است.

حجت الاسلام جعفرزاده، به توصیه امام علی(ع) به مالک اشتر اشاره کرد و گفت: گرفتاری‌های مدیریتی نباید مسئولان را از عبادت غافل کند.

وی در پایان، روز بسیج سازندگی را گرامی داشت و از تلاش‌های خالصانه جوانان و مردم برای آبادانی و خدمت به محرومان قدردانی کرد.

کد مطلب 6823707

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها