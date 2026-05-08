به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد جعفرزاده در خطبههای این هفته نماز جمعه اصلاندوز با تأکید بر اینکه خلیجفارس خانه همیشگی ملت ایران است، اظهار کرد: بر اساس منویات رهبر شهید و رهبری، ایران حق مدیریت بر تنگه هرمز را دارد و تسلط بر این آبراه، یک پیروزی راهبردی محسوب میشود.
وی افزود: از منظر حقوق دریاها، ایران حق مدیریت ترافیک دریایی، تضمین ایمنی کشتیرانی، حفاظت از محیط زیست و دریافت عوارض خدماتی را دارد و رویکرد هوشمندانه بدون مسدودسازی کامل، ضمن حفظ تجارت جهانی، هزینههای امنیتی بر کاربران تحمیل کرده و ظرفیت درآمدزایی پایدار ایجاد میکند.
امام جمعه اصلاندوز موفقیت تاریخی ایران در تنگه هرمز را نقطهعطف ژئوپلیتیک و نماد اراده ملی خواند و تأکید کرد:امنیت خلیجفارس تنها با همکاری درونمنطقهای و اخراج بیگانگان ممکن است.
حجت الاسلام جعفرزاده، به توصیه امام علی(ع) به مالک اشتر اشاره کرد و گفت: گرفتاریهای مدیریتی نباید مسئولان را از عبادت غافل کند.
وی در پایان، روز بسیج سازندگی را گرامی داشت و از تلاشهای خالصانه جوانان و مردم برای آبادانی و خدمت به محرومان قدردانی کرد.
