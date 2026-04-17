۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۵۸

کامیون حامل ۲۵۰۰ قطعه مرغ غیرمجاز در تویسرکان توقیف شد

همدان- فرمانده انتظامی تویسرکان از توقیف یک کامیون حامل ۲ هزار و ۵۰۰ قطعه مرغ غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ابراهیم نوری‌مقدم فرمانده انتظامی تویسرکان از توقیف یک کامیون حامل مرغ غیرمجاز در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: مأموران پاسگاه سیدشهاب هنگام گشت‌زنی به یک کامیون مشکوک شده و پس از بازرسی، ۲ هزار و ۵۰۰ قطعه مرغ فاقد مجوز را به ارزش تقریبی ۱۲ میلیارد ریال کشف کردند.

وی افزود: در این رابطه یک نفر دستگیر و برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان تویسرکان افزود: مأموران این فرماندهی یک دستگاه موتورسیکلت قاچاق به ارزش حدود ۸ میلیارد ریال را نیز توقیف کرده‌اند.

