تنگه هرمز ظرفیت مهمی برای اقتصاد ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی در خطبههای نماز جمعه این شهر با تأکید بر رعایت تقوا، پرهیز از حرام و توجه به آموزههای دینی، نسبت به آثار و پیامدهای «مستی قدرت» هشدار داد و آن را از خطرناکترین عوامل انحراف فردی و اجتماعی در طول تاریخ دانست.
وی در ابتدای خطبهها با ذکر نام ائمه اطهار (ع) و دعا برای فرج امام زمان (عج)، بر لزوم تقوای الهی و طاعت خداوند تأکید کرد و گفت: همه باید خود و جامعه را به رعایت حلال و حرام الهی توصیه کنیم تا زمینه شکلگیری جامعهای متقی و مصون از فتنههای آخرالزمانی فراهم شود.
امام جمعه ساری با بیان اینکه جامعه متقی از آسیبهای شیاطین در امان خواهد بود، افزود: در مسیر زندگی انسانهای مؤمن، همواره جریانهای فریبنده و انحرافی وجود دارد که باید با تقوا در برابر آنها ایستادگی کرد.
وی در ادامه با استناد به فرمایش امیرالمؤمنین علی (ع)، اظهار کرد: همانگونه که مستی شراب و مواد مخدر موجب زوال عقل میشود، نوعی مستی خطرناکتر نیز وجود دارد که آن «مستی قدرت، حکومت و جایگاه» است؛ مستیای که در طول تاریخ موجب بروز جنایات گسترده شده است.
مستی قدرت خطرناک است
آیتالله محمدی لائینی با اشاره به پیامدهای سوء استفاده از قدرت افزود: در حالی که افراد عادی ممکن است در اثر مواد مخدر یا الکل دچار رفتارهای ناهنجار شوند، در تاریخ نمونههایی از قدرتمداران وجود دارد که به دلیل مستی قدرت، موجب کشتار میلیونها انسان شدهاند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل بینالمللی اشاره کرد و با انتقاد از سیاستهای آمریکا و رژیم صهیونیستی، گفت: ملتها باید نسبت به ظلم و جنایت در جهان موضعگیری داشته باشند و پیگیری حقوق ملتها و مجازات جنایتکاران جنگی از جمله مطالبات جدی است.
نماینده ولیفقیه در مازندران همچنین با اشاره به برخی تحولات اقتصادی و بینالمللی افزود: ضرورت دارد داراییهای بلوکهشده کشور آزاد شود و خسارتها و غرامتهای واردشده به ملت ایران دریافت گردد و در همین راستا، برچیده شدن پایگاههای خارجی و پیگیری حقوقی جنایات مورد تأکید قرار دارد.
وی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی کشور تصریح کرد: استفاده از درآمدهای نفتی، آزادسازی منابع مالی، و همچنین بهرهگیری از عوارض و ظرفیتهای کشتیرانی در تنگه هرمز میتواند نقش مهمی در تقویت اقتصاد کشور داشته باشد.
آیتالله محمدی لائینی با تأکید بر اهمیت تنگه هرمز گفت: این آبراه راهبردی ظرفیت مهمی برای تأثیرگذاری اقتصادی و سیاسی دارد و باید از آن در جهت تأمین حقوق ملت و مقابله با فشارهای خارجی بهرهبرداری شود.
وی در ادامه با اشاره به برخی مذاکرات خارجی از جمله سفر به پاکستان اظهار کرد: هرچند این مذاکرات به نتیجه نهایی نرسیده است، اما مواضع مطرحشده در آن قابل توجه بوده است.
امام جمعه ساری همچنین با اشاره به وضعیت منابع مالی داخلی کشور گفت: بخشی از داراییهای ارزی کشور به دلیل عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات در داخل بلوکه شده و این موضوع نیازمند ساماندهی جدی است.
وی تأکید کرد: آزادسازی این منابع چه در داخل و چه در خارج کشور میتواند گشایش اقتصادی قابل توجهی ایجاد کند و باید در راستای اقتصاد مقاومتی و منویات مقام معظم رهبری مورد استفاده قرار گیرد.
آیتالله محمدی لائینی با بیان اینکه منابع اقتصادی کشور باید در خدمت معیشت مردم قرار گیرد، افزود: صرف بازگشت داراییها بدون تأثیر در زندگی مردم کافی نیست و باید به بهبود سفره خانوارها منجر شود.
وی در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به مناسبتهای پیشرو، ولادت حضرت فاطمه معصومه (س) و آغاز دهه کرامت را تبریک گفت و پیشنهاد نامگذاری معابر و اماکن عمومی به نام این بانوی بزرگوار را مطرح کرد و آن را اقدامی فرهنگی مهم دانست.
نماینده ولیفقیه در مازندران همچنین سالروز تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را یادآور شد و از خدمات این نهاد در توسعه روستاها قدردانی کرد و بر تداوم خدمات آن در جهت رفع مشکلات روستاییان تأکید نمود.
وی با اشاره به روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نقش نیروهای مسلح را در دفاع از کشور در عرصههای مختلف از جمله جنگها و مأموریتهای امنیتی بسیار مهم دانست و از تلاش آنان قدردانی کرد.
آیتالله محمدی لائینی در پایان با قرائت آیاتی از قرآن کریم، از جمله سوره عصر، بر ضرورت ایمان، عمل صالح، توصیه به حق و صبر تأکید کرد و از خداوند متعال توفیق عمل به وظایف دینی و حفظ ملت ایران از فتنهها و شرور را مسئلت نمود.
