آرایش جدید جهان بر محور جبهه حق و باطل شکل گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی صبح پنجشنبه در دیدار جمعی از مسئولان و فعالان فرهنگی نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به تحولات شتابان منطقه و جهان، گفت: معادلات جدید جهانی در حال عبور از مرزبندیهای سیاسی و جغرافیایی است و صفآرایی تازهای میان جریان حق و باطل در حال شکلگیری است که نیازمند هوشیاری و تقویت جبهه فرهنگی و اعتقادی جامعه است.
وی، با تأکید بر نقش هدایت الهی در سرنوشت جوامع، اظهار کرد: جهان امروز در مسیری قرار گرفته که نشانههای آشکاری از تقابل روزافزون میان جریانهای حقطلب و جبهههای سلطهگر در آن دیده میشود.
وی با بیان اینکه جامعه اسلامی باید خود را برای ایفای نقش در تحولات بزرگ آینده آماده کند، افزود: آنچه امروز در عرصه بینالملل مشاهده میشود، تنها رقابت میان قدرتهای سیاسی نیست، بلکه نشانههای یک رویارویی عمیق فکری، اعتقادی و ارزشی است.
نماینده ولی فقیه در مازندران ادامه داد: برخلاف جنگهای بزرگ قرن گذشته که بر مبنای منافع سرزمینی و بلوکبندیهای سیاسی شکل میگرفت، اکنون مرزهای جدیدی در جهان در حال ترسیم است که ملاک آن دفاع از حقیقت، عدالت و مقابله با ظلم است.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تحولات اخیر منطقه تصریح کرد: در این شرایط ممکن است برخی دولتها با وجود ادعای مسلمانی در مسیر جبهه باطل حرکت کنند و در مقابل، افرادی با مذاهب و ملیتهای مختلف در کنار مظلومان و مدافعان حق قرار گیرند.
امام جمعه ساری با اشاره به واکنش افکار عمومی جهان نسبت به جنایتهای صورت گرفته علیه مردم فلسطین، گفت: امروز در بسیاری از کشورهای دنیا، انسانهای آزاده فارغ از دین و نژاد، در برابر ظلم موضعگیری میکنند و این مسئله نشاندهنده شکلگیری یک جبهه جهانی عدالتخواه است.
وی با بهرهگیری از درسهای نهضت عاشورا، اظهار کرد: تاریخ کربلا به ما میآموزد که دشمن همواره تلاش میکند با تطمیع، تهدید و فریب، افراد را از مسیر حق منحرف کند، اما ایستادگی و بصیرت میتواند مانع تحقق اهداف او شود.
آیتالله محمدی لائینی با تأکید بر اهمیت فعالیتهای فرهنگی در شرایط کنونی افزود: دشمنان برای تأثیرگذاری بر باورها و ارزشهای نسل جوان از ابزارهای متنوع رسانهای و تبلیغاتی استفاده میکنند و لازم است در برابر این هجمهها برنامهریزی دقیق و مستمر صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: تقویت هویت دینی، آشنایی نسل جوان با معارف اهل بیت(ع)، ترویج روحیه ظلمستیزی و تبیین دستاوردهای جبهه مقاومت از مهمترین راهکارهای مصونسازی جامعه در برابر جنگ شناختی و فرهنگی دشمنان است.
نماینده ولی فقیه در مازندران با بیان اینکه آینده از آنِ جریان ایمان و حقیقت خواهد بود، اظهار امیدواری کرد با همافزایی مجموعههای فرهنگی، علمی و اجتماعی، زمینه برای تربیت نسلی آگاه، متعهد و پایبند به ارزشهای اسلامی بیش از پیش فراهم شود.
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