تحقق ۹۸ درصدی درآمدهای مالیاتی استان گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، روح اله صلبی با ارائه گزارش عملکرد درآمدهای مالیاتی سال ۱۴۰۴، اظهار کرد: مجموع مالیاتهای وصولشده استان به رقم ۵۹ هزار و ۹۸۷ میلیارد ریال رسیده است.
به گفته وی، این میزان معادل ۹۸ درصد از اهداف تعیینشده بوده و نشاندهنده مدیریت کارآمد و پایداری پایههای درآمدی استان است.
صلبی با تشریح جزئیات درآمدهای مالیاتی، به عملکرد مالیاتهای مستقیم اشاره کرد و گفت: در بخش مالیاتهای مستقیم، میزان وصولی ۳۹ هزار و ۷۶۱ میلیارد ریال بوده که ۸۸ درصد از رقم مصوب را محقق کرده است.
وی در ادامه عملکرد بسیار مطلوب مالیاتهای غیرمستقیم را نقطه قوت درآمدهای استان دانست و افزود: در این بخش، گلستان با ثبت رقم ۲۰ هزار و ۲۲۶ میلیارد ریال، موفق به تحقق ۱۱۵ درصدی اهداف شده است؛ رقمی که نشاندهنده کارنامهای فراتر از انتظار در این حوزه است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گلستان همچنین با اشاره به اهمیت مالیات بر ارزش افزوده بهعنوان یکی از زیرمجموعههای کلیدی مالیاتهای غیرمستقیم گفت: در بخش مالیات بر ارزش افزوده، استان با ثبت ۱۳ هزار و ۵۹۶ میلیارد ریال درآمد، توانسته است ۱۱۵ درصد از پیشبینیها را محقق کند و نقش مهم این پایه مالیاتی را در تأمین منابع مالی استان بهخوبی نشان دهد.
صلبی با تأکید بر ضرورت تقویت ساختارهای نظارتی و ارتقای نرخ وصولی مالیاتهای مستقیم خاطرنشان کرد: با وجود تحقق ۹۸ درصدی مجموع مالیاتها، کاهش فاصله میان عملکرد و مصوبات در بخش مالیاتهای مستقیم از اولویتهای اصلی خواهد بود تا پایداری منابع مالی استان در سالهای آینده تضمین شود.
نظر شما