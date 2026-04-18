  1. استانها
  2. گلستان
۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۰۷

تحقق ۹۸ درصدی درآمدهای مالیاتی استان گلستان

گرگان-مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گلستان از تحقق ۹۸ درصدی کل درآمدهای مالیاتی استان در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: بخش مالیات‌های غیرمستقیم با عملکردی فراتر از انتظار، رشد خوبی را ثبت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روح اله صلبی با ارائه گزارش عملکرد درآمدهای مالیاتی سال ۱۴۰۴، اظهار کرد: مجموع مالیات‌های وصول‌شده استان به رقم ۵۹ هزار و ۹۸۷ میلیارد ریال رسیده است.

به گفته وی، این میزان معادل ۹۸ درصد از اهداف تعیین‌شده بوده و نشان‌دهنده مدیریت کارآمد و پایداری پایه‌های درآمدی استان است.

صلبی با تشریح جزئیات درآمدهای مالیاتی، به عملکرد مالیات‌های مستقیم اشاره کرد و گفت: در بخش مالیات‌های مستقیم، میزان وصولی ۳۹ هزار و ۷۶۱ میلیارد ریال بوده که ۸۸ درصد از رقم مصوب را محقق کرده است.

وی در ادامه عملکرد بسیار مطلوب مالیات‌های غیرمستقیم را نقطه قوت درآمدهای استان دانست و افزود: در این بخش، گلستان با ثبت رقم ۲۰ هزار و ۲۲۶ میلیارد ریال، موفق به تحقق ۱۱۵ درصدی اهداف شده است؛ رقمی که نشان‌دهنده کارنامه‌ای فراتر از انتظار در این حوزه است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گلستان همچنین با اشاره به اهمیت مالیات بر ارزش افزوده به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های کلیدی مالیات‌های غیرمستقیم گفت: در بخش مالیات بر ارزش افزوده، استان با ثبت ۱۳ هزار و ۵۹۶ میلیارد ریال درآمد، توانسته است ۱۱۵ درصد از پیش‌بینی‌ها را محقق کند و نقش مهم این پایه مالیاتی را در تأمین منابع مالی استان به‌خوبی نشان دهد.

صلبی با تأکید بر ضرورت تقویت ساختارهای نظارتی و ارتقای نرخ وصولی مالیات‌های مستقیم خاطرنشان کرد: با وجود تحقق ۹۸ درصدی مجموع مالیات‌ها، کاهش فاصله میان عملکرد و مصوبات در بخش مالیات‌های مستقیم از اولویت‌های اصلی خواهد بود تا پایداری منابع مالی استان در سال‌های آینده تضمین شود.

کد مطلب 6803791

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها