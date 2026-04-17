محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، فردا روند افزایشی دما در سطح خوزستان مورد انتظار است.

وی توضیح داد: از اواسط وقت فردا استان تحت تأثیر سامانه بارشی قرار می‌گیرد و تا روز سه‌شنبه باعث رگبار و رعدوبرق در اغلب نقاط به‌ویژه نیمه شمالی و مرکزی خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: احتمال ریزش تگرگ در نقاط مستعد و وزش بادهای متوسط تا نسبتاً شدید همراه با تندباد لحظه‌ای در این مدت وجود دارد.

وی افزود: شمال خلیج فارس در این ایام مواج است و همراه با رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

سبزه‌زاری بیان کرد: در شبانه‌روز گذشته گتوند با دمای ۳۱.۶ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و دزپارت با ۱۱ درجه سانتی‌گراد سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

وی ادامه داد: اهواز نیز در این مدت به بیشینه دمای ۳۱.۳ و کمینه دمای ۱۸.۲ درجه سانتی‌گراد رسیده است.