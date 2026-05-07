امواج بارش بهاری خوزستان را تا شنبه تحت تأثیر دارد

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: براساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، تا روز شنبه امواج ضعیفی از فراز استان عبور می‌کند که سبب ابرناکی و وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید همراه با تندباد لحظه‌ای در اغلب نقاط استان و نیز رگبار پراکنده و رعدوبرق در نیمه شمالی، بخش‌های مرکزی و غربی به‌ویژه ارتفاعات خواهد شد.

وی توضیح داد: با توجه به ماهیت سامانه‌های بهاری، احتمال وقوع رگبارهای نقطه‌ای و گاهی رعدوبرق در سایر نقاط استان نیز دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی خوزستان افزود: طی امروز افزایش ۱ تا ۲ درجه‌ای دما پیش‌بینی می‌شود و از روز جمعه تا یکشنبه کاهش نسبی دما در سطح استان مورد انتظار است. شمال خلیج فارس نیز تا اواخر روز شنبه مواج خواهد بود.

وی گفت: در شبانه‌روز گذشته، آغاجاری با ۳۸.۷ و ایذه با ۱۴.۶ درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرم‌ترین و سردترین نقاط استان بودند. همچنین اهواز به بیشینه دمای ۳۷.۴ و کمینه ۲۲.۲ درجه سانتی‌گراد رسیده است.