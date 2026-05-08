سامانه بارشی ضعیف امروز و فردا مهمان خوزستان است

محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: براساس آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، طی امروز و فردا سامانه بارشی ضعیفی خوزستان را تحت تأثیر قرار میدهد که سبب ابرناکی و وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید و گاهی تندباد لحظهای در اغلب نقاط استان خواهد شد. وی افزود: رگبار پراکنده و رعدوبرق نیز در نیمه شمالی، بخشهای مرکزی و غربی و بهویژه نواحی مرتفع انتظار میرود.
وی توضیح داد: با توجه به ماهیت سامانههای بهاری، احتمال وقوع رگبارهای نقطهای همراه با رعدوبرق در سایر نقاط استان نیز وجود دارد. همچنین شمال خلیج فارس تا اواخر وقت فردا مواج پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: در شبانهروز گذشته، بهبهان با ۴۲ درجه سانتیگراد گرمترین و دهدز دزپارت با ۱۷.۴ درجه سردترین نقطه استان گزارش شدهاند.
وی افزود: اهواز نیز در این مدت به بیشینه دمای ۳۸.۱ و کمینه ۲۴.۸ درجه سانتیگراد رسیده است.
