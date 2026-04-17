امام جمعه هرمز: سپاه و ارتش ارکان عزت و امنیت کشور هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین جعفر رستاخیز، در خطبه‌های عبادی-سیاسی نماز جمعه این هفته با تأکید بر اینکه سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی ایران ستون فقرات عزت و امنیت کشور هستند، بیان داشت: شهدا با تبدیل تهدید به فرصت، ما را به خودکفایی دفاعی و امیدآفرینی در عرصه نظامی رساندند و امروز سپاه و ارتش عامل بازدارنده قدرتمندی در برابر دشمنان سرکشی چون آمریکا هستند.

وی در ادامه به جایگاه رفیع حضرت معصومه (س) و مقام شفاعت ایشان اشاره کرد و افزود: اتحاد مقدس مردم در تمامی مراحل جنگ، رمز پیروزی قاطع در برابر دشمنان اسلام بوده است.

امام جمعه هرمز با اشاره به شکست دشمنان در جنگ شناختی، رسانه‌ای، روایت‌ها و نظامی، تصریح کرد: ملت شریف ایران با پیوستن میلیونی به پویش «جانفدا»، بار دیگر با رهبر معظم انقلاب بیعت کرده و این پیام قاطع را به دشمنان دادند که تا پای جان برای دفاع از کشور و حمایت از مقاومت ایستاده‌ایم و در صورت درگیری مجدد، پاسخی دندان‌شکن به آنان خواهیم داد.

حجت الاسلام رستاخیز، پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت چهلمین روز شهادت امام را سندی راهبردی در دوران پیچیده مدیریت همه‌جانبه دشمنان دانست و در پایان اظهار داشت: آمریکا جنایتکار به بن‌بست کامل رسیده و در میدان جنگ ناتوان و در میز مذاکره نیز شکست خورده است؛ نه می‌تواند اعلام پیروزی کند و نه در مذاکرات امتیاز بگیرد و در واقع در تله‌ای که خودش درست کرده، گرفتار شده است.

امام جمعه جزیره هرمز، با استناد به آیات و روایات، توکل به خداوند متعال را یکی از ویژگی‌های برجسته مؤمنان برشمرد و بر لزوم تلاش و کوشش در کنار اعتماد به خدا تأکید کرد.

وی برداشت غلط از توکل را به معنای تنبلی و انفعال دانست و توضیح داد: توکل به خدا به این معنا نیست که دست روی دست بگذاریم و کاری نکنیم، بلکه به معنای اعتماد کامل به خداوند و تلاش و کوشش در مسیر رسیدن به اهداف است.

امام جمعه هرمز، حرکت در مسیر بندگی خدا و اعتماد به او را لازمه دستیابی به نتایج مطلوب دانست و وظیفه امروز مؤمنان را حرکت در راه خدا و اطاعت از ولایت فقیه عنوان کرد.