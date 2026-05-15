به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سید محمدحسن مدرسی در خطبههای نماز جمعه این هفته با اشاره به اهمیت تقوا اظهار کرد: در بخشهایی از قرآن، بازخوانی تاریخ با هدف ایجاد بصیرت دینی و عقلی برای مؤمنان بیان شده و در این روایتها، افراد باتقوا از ترس و اضطراب مصون دانسته شدهاند و خداوند از مؤمنان تعقل و تقوا را مطالبه کرده است.
وی با اشاره به شباهت بحرانهای تاریخی افزود: بحرانهایی که انسانها در طول تاریخ با آن روبهرو شدهاند تفاوت ماهیتی نداشته و در آن دوران نیز از فناوریهای روز، ابزارهای فرهنگی و امیال مردم برای ایجاد فتنه استفاده میشد؛ قرآن کریم این موارد را به عنوان تجربهای تاریخی برای هدایت ذکر کرده است.
امام جمعه موقت بخش مرکزی یزد در بخش دوم خطبهها، با اشاره به سالروز شهادت امام جواد(ع)، بر ضرورت شبکهسازی برای مقاومت هوشمندانه در برابر سلطهگران تأکید کرد و گفت: سالروز شهادت شهدای دولت و آیتالله رئیسی، هشتمین رئیسجمهور انقلاب، زمانی برای گرامیداشت «شهید خدمت» است. باید توجه داشت که انقلاب اسلامی برای امام زمان(عج) است و خدمت به این نظام، خدمت به امام زمان(عج) محسوب میشود؛ بنابراین کسانی که با اصل نظام مخالفت میکنند، با این مسیر الهی نیز مخالفت دارند.
مدرسی با بیان اینکه انقلاب اسلامی حلقه اتصال بعثت انبیا تا ظهور است، خاطرنشان کرد: هنر امامین انقلاب در این بود که مسیر تعالی و پیشرفت را برای امت اسلامی بازگشایی کردند. امروز جنگ تحمیلی به جنگ ارادهها تبدیل شده و هرکس زودتر خسته شود، بازنده این میدان خواهد بود. کارشناسان داخلی و خارجی نیز بر خستگی دشمن تأکید دارند.
وی با اشاره به برخی نگاههای مخالف مقاومت گفت: نباید به تفکراتی که با خودکفایی، انرژی هستهای و استقلال کشور مخالفت میکنند توجه کرد؛ ملت با حضور مستمر خود در میدان، پاسخ این تفکرات را خواهند داد. در این جنگ اقتصادی لازم است قرارگاه اقتصادی و یک ساختار جهادی برای مقابله با محتکران، گرانفروشان و ایجادکنندگان کمبود مصنوعی تشکیل شود تا از فتنه معیشتی جلوگیری گردد.
امام جمعه موقت بخش مرکزی یزد ضمن تأکید بر ضرورت صرفهجویی افزود: در شرایط کنونی، صرفهجویی نوعی جهاد اقتصادی است و با رعایت آن میتوان مشکلات ناترازی انرژی کشور را برطرف کرد؛ یک گام کوچک در مصرف صحیح و حفاظت از محیطزیست میتواند آثار بزرگی به همراه داشته باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نطق اخیر وزیر امور خارجه گفت: این نوع موضعگیریها در برابر کشورهای غربی و عوامل آنها، برخوردی قاطع در برابر خواستههای نامشروع آمریکا در مذاکرات است و این همان چیزی است که مردم مطالبه میکنند. ملت ایران همچنان با حضور خود در صحنه مانع هرگونه تحرک دشمن خواهند شد و این مواضع، تأکیدی بر حاکمیت ایران بر تنگه هرمز است.
مدرسی در پایان با تأکید بر رعایت حجاب و موازین شرعی در برگزاری مجالس گفت: هر فردی حق دارد از کشور خود دفاع کند و نباید به دوقطبیسازیهایی که رسانههای خارجی ترویج میدهند توجه کرد. مسئولان فرهنگی نیز باید عرصه فرهنگ و ارشاد را میدان جهاد خود بدانند.
