به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین مجتبی بامری، در خطبههای نماز جمعه این هفته سراوان با تأکید بر حمایت بیوقفه ایران از جبهه مقاومت، اعلام کرد: حزبالله پاره تن ایران است و این مردم مظلوم و مقاوم هیچگاه از پشتیبانی ایران اسلامی بیبهره نخواهند بود.
امام جمعه سراوان با رد تبلیغات دشمن مبنی بر رها کردن حزبالله از سوی ایران، این ادعاها را دروغ بزرگ و بخشی از جنگ نرم دانست و گفت: یکی از شروط اصلی ایران برای توقف جنگ، آتشبس در لبنان بود و همین شرط قاطع، استکبار جهانی را به پذیرش واداشت. پافشاری ایران باعث شد آتشبس در لبنان محقق شود که این یک پیروزی بزرگ برای ملت ایران است.
وی با اشاره به نقش ولایت فقیه در تصمیمگیری برای صلح و جنگ، خاطرنشان کرد: صلح و جنگ تنها در اختیار رهبر فرزانه انقلاب است. دشمن با جنگ شناختی و بهرهگیری از یگان ۸۲۰۰ اسرائیل که وظیفه نفوذ در ذهن و قلب مردم را دارد، به دنبال ایجاد دوگانگی و شبههافکنی است.
حجت الاسلام بامری با تأکید بر اقتدار نظامی ایران افزود: امروز تنگه هرمز را رها نکردهایم و چکمه رزمندگان اسلام بر گلوی استکبار جهانی قرار دارد؛ رزمندگان دست روی ماشه گذاشتهاند و اگر دشمن تخطی کند، با برخورد قاطع مواجه خواهد شد.
وی همچنین به شهادت سه نفر از عوامل فراجا در سراوان توسط مزدوران اسرائیلی اشاره کرد و گفت: انتقام این شهدای مظلوم گرفته خواهد شد و نظام جمهوری اسلامی با هرگونه شرارت قاطعانه برخورد کرده و ریشه آنها را خشکاند.
امام جمعه سراوان در پایان با تأکید بر حفظ وحدت و همبستگی در شرایط جنگ اقتصادی و رسانهای، توصیه رهبر معظم انقلاب مبنی بر مراعات حال یکدیگر و مراقبت از تبلیغات دشمن را یادآور شد و افزود: ما ملت امام حسین (ع) هستیم و شهادت برایمان افتخار است؛ پرچم مقاومت، شجاعت و انتقام را برافراشته نگه میداریم.
