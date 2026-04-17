سیدی: تهدید محاصره تنگه هرمز توسط آمریکا محکوم به شکست است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام والمسلمین سید باقر سیدی در خطبه های نماز جمعه بناب با اشاره به پویش جان فدا اظهار کرد: این پویش از مرز ۲۷میلیون نفر گذشته وآنهایی که موضوع رفراندوم را در کشور مطرح می کنند بدانند که پویش جان فدا در کشور بزرگترین رفراندوم است.علیرغم اینکه تعداد زیادی از مردم هنوز نتوانستند در این پویش ثبت نام کنند.

خطیب نماز جمعه بناب با بیان اینکه آتش بس بوجود آمده در لبنان در نتیجه فشارهای مسئولین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران محقق شده خاطرنشان کرد: امروز در سایه دلاوری‌های نیروهای مسلح و مقاومت مردم ایران نه تنها بازار آمریکا بلکه بازار واقتصادکل دنیا را شرطی کرده است وامروز ایران به یک ابرقدرت در منطقه تبدیل شده است.

نماینده مردم آذربایجان در مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: برخلاف اظهار نظر برخی سیاسیون داخلی که حل مشکلات کشور وشاه کلید را آمریکا می دانستند ومدعی بودند جوانان از نظام فاصله گرفتند امروز ببینند که در چهل و چند شب گذشته همان جوانها میادین و اجتماعات را میدان داری می کنندوتا زمان حاصل شدن پیروزی نهایی این اجتماعات باشکوه تر از قبل دایر خواهد بود.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بناب با تبریک ۲۹فروردبن بنام روز ارتش و دوم اردیبهشت سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: ابن دو نهاد مقدس با هم افزایی هم توانستند در جنگ تحمیلی اول،دوم وبخصوص جنگ تحمیلی سوم اقتدار خود را به نمایش بگذارند لذا نباید به نیروهای مسلح به عنوان نیاز دفاعی نگاه کنیم بلکه آنها مایه عزت،امنیت واقتداروبازدارندگی در برابر تهدیدات دشمن هستند.