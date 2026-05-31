سیدی: مهمترین تکلیف در مقطع فعلی تقویت و استمرار تجمعات شبانه است

به گزارش خبرنگار مهر، سومین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان بناب عصر یکشنبه با حضور اعضای این شورا به ریاست حجت السلام والمسلمین سید باقر سیدی امام جمعه بناب تشکیل شد.

حجت السلام والمسلمین سیدی در این جلسه با اشاره به اهمیت غدیر و تبیین این رویداد بزرگ صدر اسلام، بر پاسداشت عید غدیر تاکید کرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تقارن عید سعید غدیر امسال با سالگرد ارتحال امام راحل، بر رعایت حرمت هر دو مراسم تصریح کرد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی بناب ضمن تشکر از اجتماعات مردمی در بیش از 90 روز گذشته از برگزار کنندگان و مجریان مراسم خواست تا از بیان و رفتارهای تفرقه انگیز خودداری کنند.

حجت السلام والمسلمین سیدی با بیان اینکه تمام امور کشور در رابطه با جنگ و مذاکره با کسب نظر مقام معظم رهبری و زیر نظر ایشان انجام و تصمیات نهایی نیز با تایید ایشان انجام خواهد شد، وحدت مردم را خواستار شد.

وی با اشاره به طرح برخی مسائل اختلاف افکنی از تریبون تجمعات شبانه اظهار کرد: سخنرانان و مجریان برنامه از طرح مسائل مربوط به مذاکرات پرهیز کنند و اجازه دهند افراد صاحب نظر در این خصوص اظهار نظر کنند.

محمدحسین قلعه ای فرماندار بناب نیز ضمن تشکر از حضور خستگی ناپذیر مردم در صحنه، از دستگاه های مسئول و ناظر مراسمات خواست تا با تدابیر و نظارت لازم از برخی رفتارهای وحدت شکن در این خصوص جلوگیری نمایند.

فرماندار بناب همچنین با اشاره به پیش رو بودن تابستان و نیز ماه محرم، از مدیران دستگاه های اجرایی، مسئولین هئیات مذهبی و ائمه جماعات خواست تا نسبت به رعایت صرفه جویی در مصارف انرژی و نیز جلوگیری از اسراف در مراسمات نذری اهتمام بیشتری داشته باشند.

در این جلسه مسایل فرهنگی شهر خوشه مهر مورد بررسی قرار گرفته و تصمیماتی در این رابطه اتخاذ شد و همچنین برنامه های شاخص فرهنگی سطح شهرستان که در کمیته هنر و رسانه بررسی و ارائه شده بود مورد تصویب قرار گرفت.