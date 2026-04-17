امام جمعه آرادان: صلابت ارتش و سپاه رکن اصلی اقتدار ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جلیل شریفی نیا در خطبه های این هفته نماز جمعه آرادان در مسجد صاحب الزمان(عج) آرادان ضمن گرامیداشت روز ارتش و شهدای ارتش بیان کرد: رهبر شهید انقلاب اسلامی، شهیدانی مانند شیرودی را می دید که فرمود مالک اشتر زمان است و این نگاه حضرت آیت الله خامنه‌ای نسبت به قهرمانان ارتش است در صورتی که برخی عقیده داشتند که باید ارتش را منحل و ارتشیان را اعدام کرد.

وی با گرامی داشت یاد شهید قرنی، بیان کرد: ایستادگی این شهید گرانقدر در برابر ضدانقلاب و تجزیه طلب، به خصوص در کردستان و غرب کشور، داغ بزرگی بر دل ضد انقلاب گذاشت و از آن پس در کردستان و ترکمن صحرا و دیگر نقاطی که ضد انقلاب فعالیت داشتند، ارتشیان در کنار پاسداران و به همراه ملت عزیز از تمامیت ارضی کشورمان تا امروز دفاع کرده اند.

امام جمعه آرادان با بیان اینکه ارتش نزدیک به ۵۰ هزار شهید را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است، ابراز کرد: ۲۱۲ هزار ارتشی ایران اسلامی با متوسط حضور ۶۰ ماه در جبهه های هشت ساله حق علیه باطل، سند دیگری از درخشش ارتشیان در عمر با برکت انقلاب اسلامی ایران است.

امام جمعه آرادان همچنین با اشاره به فرمان امام خمینی(ره) در روز دوم اردیبهشت ماه ۵۸ مبنی بر تاسیس شجره طیبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ابراز کرد: ایشان تنها چند ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سپاه را تاسیس کردند تا پاسدار ارزش های انقلاب باشند.

شریفی نیا با بیان اینکه تاج افتخاری بر سر سبزپوشان سپاه است که امام خمینی(ره) فرمود اگر سپاه نبود، کشور هم نبود، افزود: رهبر شهید انقلاب اسلامی فرمودند اگر به من بگویند که آیا از سپاه راضی هستید می گویم ۱۰۰ درصد اما قانع نیستم و باید بیشتر تلاش شود و امروز نتیجه این نگاه امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب اسلامی را در دو نیروی فداکار ارتش و سپاه در اقتدار ایران اسلامی شاهد هستیم.