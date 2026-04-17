لزوم حضور پرشور مردم و انتخاب آگاهانه کاندیدای اصلح در انتخابات شوراها

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا جمال کریمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مسجد جامع بانه با اشاره به تحولات اخیر، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در یک جنگ تحمیلی و غیرقانونی از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفت، اما نیروهای مسلح و مردم با پاسخ قاطع، دشمنان را ناکام گذاشتند.

وی با بیان اینکه ایران همواره به دنبال صلح و امنیت پایدار در منطقه است، افزود: طرف مقابل با بدعهدی‌های مکرر مانع تحقق این هدف شده، اما ملت ایران هرگز در برابر زیاده‌خواهی‌ها تسلیم نخواهد شد و نتیجه این تقابل‌ها به نفع کشور تغییر خواهد کرد.

امام جمعه بانه با تأکید بر روند مذاکرات گفت: مذاکره با آمریکا تنها در چارچوب مصالح ملی دنبال می‌شود و تیم مذاکره‌کننده باید با دقت، حقوق ملت ایران را به‌طور کامل مطالبه کند.

وی وحدت ملی را عامل اصلی پیروزی در برابر استکبار جهانی دانست و تصریح کرد: حفظ انسجام و همدلی میان مردم، مهم‌ترین راه عبور از شرایط حساس کنونی است.

ماموستا کریمی همچنین با اشاره به سالروز تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، خدمات این نهاد را در راستای توسعه عدالت اجتماعی و کمک به اقشار محروم قابل توجه دانست.

وی با تبریک روز ارتش جمهوری اسلامی ایران، از تلاش‌ها و مجاهدت‌های نیروهای ارتش در دفاع از کشور قدردانی کرد و برای آنان آرزوی موفقیت کرد.

امام جمعه بانه در ادامه با اشاره به در پیش بودن انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، بر ضرورت مشارکت گسترده مردم تأکید کرد و گفت: حضور آگاهانه در انتخابات و انتخاب افراد اصلح، تضمین‌کننده آینده‌ای بهتر برای جامعه خواهد بود.

وی افزود: رقابت‌های انتخاباتی باید در فضایی سالم، به دور از تخریب و توهین دنبال شود تا زمینه برگزاری انتخاباتی پرشور و قانونمند فراهم شود.

ماموستا کریمی همچنین با تبریک روز دختر و دهه کرامت، این مناسبت را فرصتی برای توجه بیشتر به جایگاه دختران در جامعه اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: عفت و پاکدامنی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی است که در تعالیم دینی برای دختران مورد تأکید قرار گرفته است.