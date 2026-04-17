ماموستا حسینی: مردم نقشه دشمن برای ناامنی در کردستان را ناکام گذاشتند

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا سیدمحسن حسینی در خطبه‌های نماز جمعه مسجد جامع سنندج با اشاره به تحرکات دشمنان در منطقه، اظهار کرد: برخی قدرت‌های خارجی از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به دنبال ایجاد یک چالش جدی و جنگ داخلی در کردستان بودند، اما این نقشه‌ها با اقتدار جمهوری اسلامی و هوشیاری مردم ناکام ماند.

وی با تأکید بر نقش وحدت ملی در خنثی‌سازی توطئه‌ها افزود: ملت ایران با همبستگی مثال‌زدنی خود، چهره واقعی جنگ‌افروزان را برای جهانیان آشکار کرده و نشان داده‌اند که تفرقه‌افکنی دشمنان راه به جایی نخواهد برد.

امام جمعه موقت سنندج در ادامه با اشاره به مقاومت مردم در برابر فشارها و تهدیدات اخیر، بیان کرد: مردم ایران در بیش از ۴۵ روز تحمل فشار و تهدید، با حضور در صحنه ثابت کردند که تا پای جان از ارزش‌های اسلامی و استقلال کشور دفاع می‌کنند.

روحیه ایثار و شهادت میان مردم زنده است

وی همچنین با گرامیداشت یاد شهدای اخیر، عنوان کرد: رهبران و سرداران شهید کشور هرگز در برابر دشمن تسلیم نشدند و با ایستادگی در مسیر ارزش‌های اسلامی، به فیض شهادت نائل آمدند؛ امروز نیز این روحیه در میان مردم زنده است.

ماموستا حسینی با مرور بخشی از تاریخ، به ظلم‌های صورت‌گرفته علیه مردم کرد اشاره کرد و گفت: در طول تاریخ، قدرت‌های استکباری با حمایت از عوامل خود، جنایت‌های متعددی علیه این قوم انجام داده‌اند، اما امروز همان‌ها مدعی حمایت از کردها هستند.

وی افزود: تجربه تاریخی نشان می‌دهد که ادعاهای این قدرت‌ها نه‌تنها صادقانه نیست، بلکه در راستای تحقق اهداف سلطه‌طلبانه آنهاست.

امام جمعه موقت سنندج در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت توجه به معیشت مردم، از مسئولان خواست نظارت بیشتری بر بازار داشته باشند و تصریح کرد: افزایش قیمت برخی کالاها فشار زیادی بر مردم وارد کرده و انتظار می‌رود با اقدامات مؤثر، این وضعیت مدیریت شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: قدردانی از خدمات دولت ضروری است، اما باید با برنامه‌ریزی دقیق‌تر، مشکلات اقتصادی مردم به‌ویژه در حوزه قیمت‌ها کاهش یابد.