اتحاد و توجه به اوامر رهبری رمز موفقیت ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن علیدادی‌سلیمانی در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمان که در محل مصلای امام علی (ع) این شهر برگزار شد با گرامیداشت روز ارتش جمهوری اسلامی، نیروی زمینی و سالروز تأسیس سپاه پاسداران، ارتش و سپاه را دو رکن اساسی امنیت و عزت کشور دانست و گفت: نیروهای مسلح کشور در جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه و دوران دفاع مقدس افتخار آفریدند.

وی با اشاره به اینکه جنگ‌ها دارای دو عرصه اصلی هستند، گفت: بخش نخست میدان نبرد و تاب‌آوری مردم و مسئولان است و اگر در این عرصه خللی ایجاد شود، نتیجه جنگ تغییر می‌کند.

وی ادامه داد: در جنگ امروز نیز خیابان، میدان و صبوری مردم تعیین‌کننده است.

امام جمعه کرمان عرصه دوم را حوزه سیاست و دیپلماسی دانست و تأکید کرد این بخش باید کاملاً هماهنگ با میدان عمل کند تا پیروزی‌ها تثبیت شود.

وی گفت: خوشبختانه مسئولان حوزه دیپلماسی کشور از جنس میدان رزم هستند و تجربه حضور در روزهای سخت را دارند.

علیدادی‌سلیمانی، با اشاره به توانمندی‌های دفاعی کشور گفت: قدرت آفندی و پدافندی ارتش و سپاه، امنیت داخلی توسط نیروهای امنیتی و انتظامی و تلاش جهادی دولت از مولفه‌های اصلی موفقیت در دفاع از کشور است.

وی موقعیت جغرافیایی ایران را یکی دیگر از عوامل برتری کشور برشمرد و افزود: قرار گرفتن ایران در کنار نقاط حساس منطقه مانند تنگه هرمز، دست برتر دفاعی را تقویت می‌کند.

امام جمعه کرمان با اشاره به جایگاه رهبری در تصمیم‌گیری‌های کلان گفت: ما کشوری ولایی هستیم و فرماندهی اصلی میدان بر عهده ولی‌فقیه است و باید طبق دستور ایشان عمل کنیم.

وی با بیان اینکه هر صدایی خارج از این مسیر می‌تواند موجب اختلاف و آسیب به کشور شودافزود: اتحاد، همراهی و همبستگی مردم و توجه به دستورات ولی‌امر مسلمین عامل اساسی پیروزی ما در همه صحنه‌ها می باشد.