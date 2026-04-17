صالحیان: امروز بالاترین عبادت حضور سیاسی و مقابله با استکبار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا صالحیان در خطبه‌های این هفته نماز جمعه آستارا با بیان اینکه در معارف دینی، «انسان کامل» محور کمال عالم هستی معرفی شده است، اظهار کرد: همان‌گونه که یک نوزاد با وجود سلامت اعضا هنوز کامل نیست و باید رشد کند، جهان هستی نیز با آمدن انسان کامل به کمال می‌رسد.

وی افزود: با ظهور انسان کامل، دین کامل شد و عالم هستی نیز به کمال رسید. قرآن کریم نیز به خصلت‌های برجسته امیرالمؤمنین علی (ع) اشاره کرده و او را نخستین ایمان‌آورنده، نخستین اقامه‌کننده نماز و بخشنده صدقه در حال رکوع معرفی می‌کند.

امام جمعه آستارا با اشاره به جایگاه عرفانی و اخلاقی امام علی (ع) گفت: علی (ع) در اوج ارتباط با خدا، نسبت به کوچک‌ترین ظلم حساس بود و حاضر نبود حتی پوست جویی از دهان مورچه‌ای به ناحق گرفته شود.

ملت ایران مأموریت اصلاح مدیریت جهانی را دارد

صالحیان با اشاره به آیات ابتدایی سوره اسراء گفت: طبق تفسیر بزرگان، ملت ایران همان «عباداً لنا» است که در برابر فساد صهیونیسم خواهد ایستاد و فروپاشی آن را رقم خواهد زد.

وی افزود: امروز حضور گسترده مردم در میدان‌ها و راهپیمایی‌ها با نام امام حسین (ع) نشان‌دهنده این است که ملت ایران برای اصلاح مدیریت جهانی و مقابله با استکبار مأموریت دارد.

امام جمعه آستارا تأکید کرد: در شرایط کنونی، عبادت سیاسی و حضور آگاهانه در صحنه، از مهم‌ترین عبادات است و مقابله با استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی وظیفه‌ای الهی محسوب می‌شود.

صالحیان با اشاره به جنگ رمضان و تحولات منطقه گفت: نباید از این جنگ غافل شد؛ همان‌گونه که عاشورا تنها چند ساعت بود اما اثر آن تا ابد ماندگار شد، جنگ رمضان نیز می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد.

تأکید بر رعایت احکام الهی حتی در شرایط جنگ

وی با اشاره به روایتی از امیرالمؤمنین (ع) درباره پرهیز از نوشیدن آب در ظرف شکسته در بحبوحه جنگ صفین گفت: این رفتار نشان می‌دهد که حتی در شرایط جنگ نیز نباید احکام الهی و ارزش‌های اخلاقی نادیده گرفته شود.

امام جمعه آستارا افزود: جنگ ما برای حفظ حجاب، عفاف و ارزش‌های دینی است و نباید به بهانه شرایط سخت، گناه و ناهنجاری توجیه شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین صالحیان در بخش پایانی خطبه‌ها ضمن تبریک ۲۹ فروردین، روز نیروی زمینی ارتش، از فرماندهی نیروی دریایی مستقر در آستارا به دلیل تحلیل دقیق اوضاع جنگ رمضان پیش از خطبه‌ها تقدیر کرد و شهادت چهار دریادل نیروی دریایی این مرکز را در جنگ رمضان تسلیت گفت.

وی همچنین فرارسیدن ولادت حضرت فاطمه معصومه (س)، ولادت امام رضا (ع) و دهه کرامت را تبریک گفت و اعلام کرد: مردم آستارا به‌زودی میزبان پرچم متبرک امام رضا (ع) خواهند بود.

صالحیان در پایان به روز شهدای ورزشکار و روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه اشاره کرد و گفت: همه این مناسبت‌ها فرصتی برای تقویت معنویت و انس با فرهنگ اهل‌بیت (ع) است.