به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در گفت‌وگو با شبکه خبر سیما با اشاره به توییت اخیر سید عباس عراقچی درباره وضعیت تردد در تنگه هرمز، تأکید کرد که این موضع در چارچوب تفاهم آتش‌بس اعلام‌شده در ۱۹ فروردین قابل ارزیابی است.

بقایی با بیان اینکه این تفاهم دارای مؤلفه‌های مشخصی است، گفت: با توجه به اعلام آتش‌بس در لبنان، تصمیم بر این شد که تردد ایمن در تنگه هرمز با شرایط خاصی دنبال شود، اما در عین حال، وضعیت محاصره فعلی حفظ خواهد شد.

وی با رد برخی فضاسازی‌های رسانه‌ای افزود: جمهوری اسلامی ایران همواره نگهبان تنگه هرمز بوده و در هر شرایطی که لازم باشد، برای تأمین منافع و حقوق ملت ایران بدون هیچ‌گونه مماشات اقدام خواهد کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد: دست ایران بسته نیست و در کنار پایبندی به تعهدات خود، در صورت هرگونه بدعهدی از سوی طرف مقابل، اقدامات متقابل انجام خواهد شد. پیش‌بینی‌های لازم نیز در این زمینه صورت گرفته است.

بقایی ادامه داد: اگر آنچه از آن به عنوان محاصره دریایی یاد می‌شود ادامه پیدا کند، جمهوری اسلامی ایران نیز متناسب با شرایط، اقدامات لازم را انجام می‌دهد و هرگز اجازه نخواهد داد منافع کشور نادیده گرفته شود. محاصره دریایی توسط آمریکا نقض آتش بس محسوب می‌شود و ایران متقابلا اقدام لازم را صورت خواهد داد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: تصمیمات اتخاذشده صرفاً مربوط به وزارت امور خارجه نیست، بلکه در چارچوب نظام تصمیم‌گیری کشور و بر اساس سلسله‌مراتب قانونی اتخاذ شده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به رویکرد دیپلماسی ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران کشوری است که هم‌زمان با دفاع از منافع خود، با شجاعت مطالباتش را مطرح می‌کند و دیپلماسی را در مسیر تأمین منافع ملی دنبال می‌کند.

بقایی درباره احتمال تمدید محدودیت‌های فعلی نیز اظهار کرد: چارچوب تفاهم آتش‌بس روشن و برای مدت دو هفته تعریف شده است و تاکنون بحثی درباره تمدید آن مطرح نشده است.

وی افزود: تمرکز جمهوری اسلامی ایران با کمک میانجی پاکستانی، فراهم‌سازی شرایط برای توقف کامل جنگ با حفظ منافع و حقوق ملت ایران است.