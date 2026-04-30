به گزارش خبرنگار مهر، اسداله تیمورییانسری صبح پنجشنبه در نشست شیلات استان با اشاره به دیدار خود با معاونان و مدیران ادارهکل شیلات مازندران اظهار کرد: توسعه همکاریهای مشترک و افزایش سطح تعامل بین دو مجموعه میتواند نقش مؤثری در رشد اقتصادی و پایداری تولید در استان ایفا کند.
وی با قدردانی از اقدامات انجامشده در حوزه شیلات افزود: مازندران از ظرفیتهای قابلتوجهی در زمینه آبزیپروری، از جمله پرورش ماهیان گرمابی، سردابی و فعالیتهای دریامحور برخوردار است که با برنامهریزی اصولی میتوان از این ظرفیتها بهصورت بهینه بهرهبرداری کرد.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: تکمیل زنجیره ارزش، حمایت از تولیدکنندگان و بهرهبرداران و همچنین استفاده از فناوریهای نوین از جمله راهکارهای مهم برای افزایش تولید و ارتقای جایگاه استان در بخش شیلات است.
وی همچنین بر تداوم برگزاری نشستهای مشترک بین دستگاههای مرتبط تأکید کرد و گفت: رفع موانع موجود در مسیر تولید و تقویت ساختارهای حمایتی باید بهصورت جدی در دستور کار قرار گیرد.
تیمورییانسری ابراز امیدواری کرد با افزایش هماهنگیها، زمینه توسعه پایدار و رونق هرچه بیشتر بخش شیلات در استان فراهم شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با تأکید بر جایگاه مهم شیلات، این بخش را یکی از ارکان اصلی تأمین پروتئین و امنیت غذایی کشور عنوان کرد.
وی با قدردانی از تلاشهای مجموعه شیلات مازندران افزود: مراتب قدردانی وزیر جهاد کشاورزی از عملکرد این بخش به مدیران و کارکنان ابلاغ شده و این نشاندهنده اهمیت فعالیتهای شیلات در سطح ملی است.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: شیلات در دورانهای مختلف بهویژه شرایط سخت و بحرانی، همواره در مسیر تولید و تأمین نیازهای جامعه فعال بوده و توانسته نقش خود را بهخوبی ایفا کند.
در ادامه، نیما حسین زاده مدیرکل شیلات مازندران نیز با ارائه گزارشی از عملکرد این مجموعه، مهمترین برنامهها و دستاوردهای سالهای اخیر را تشریح کرد و گفت: توسعه فعالیتهای آبزیپروری و صید و صیادی در راستای تأمین امنیت غذایی و افزایش تولید در دستور کار قرار دارد.
در این نشست همچنین بر تقویت همکاریهای درونسازمانی، استفاده از ظرفیتهای موجود و برنامهریزی برای توسعه هرچه بیشتر بخش شیلات در استان تأکید شد.
