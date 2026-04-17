قاتل فراری پس از ۲۰ روز در سیرجان دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منصور رمضان نژاد، جمعه شب در تشریح این خبر به خبرنگاران گفت: در پی وقوع تیراندازی منجر به مجروحیت فردی طی اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۴ در یکی از محورهای مواصلاتی شهر سیرجان که طی آن مردی جوان در پی تنش ناشی از درگیری لفظی و اختلاف خانوادگی با اسلحه پس از ۲۰روز بستری در بیمارستان به علت شدت جراحت به قتل رسید ،موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: با همکاری پلیس آگاهی استان کرمان و اقدامات اطلاعاتی دقیق محل اختفای متهم در یکی از شهرستان های همجوار شناسایی و این متهم توسط پلیس آگاهی شهرستان سیرجان دستگیر شد.

فرمانده انتظامی سیرجان با اشاره به اینکه این متهم پس از دستگیری با حکم قضایی روانه زندان شد بر همکاری و مشارکت عموم مردم با پلیس تاکید کرد.