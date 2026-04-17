۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۱۰

قاتل فراری پس از ۲۰ روز در سیرجان دستگیر شد

سیرجان- فرمانده انتظامی سیرجان از دستگیری قاتلی که پس از ارتکاب قتل یک فرد جوان با اسلحه به مدت ۲۰ روز متواری بود توسط پلیس آگاهی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منصور رمضان نژاد، جمعه شب در تشریح این خبر به خبرنگاران گفت: در پی وقوع تیراندازی منجر به مجروحیت فردی طی اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۴ در یکی از محورهای مواصلاتی شهر سیرجان که طی آن مردی جوان در پی تنش ناشی از درگیری لفظی و اختلاف خانوادگی با اسلحه پس از ۲۰روز بستری در بیمارستان به علت شدت جراحت به قتل رسید ،موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: با همکاری پلیس آگاهی استان کرمان و اقدامات اطلاعاتی دقیق محل اختفای متهم در یکی از شهرستان های همجوار شناسایی و این متهم توسط پلیس آگاهی شهرستان سیرجان دستگیر شد.

فرمانده انتظامی سیرجان با اشاره به اینکه این متهم پس از دستگیری با حکم قضایی روانه زندان شد بر همکاری و مشارکت عموم مردم با پلیس تاکید کرد.

