اختلاف خانوادگی باعث قتل چهار نفر در ساردوئیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمدرضا عظیم نسب، ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با علام وقوع جنایتی خانوادگی که منجر به قتل چهار نفر شده است، گفت: ضارب که اقدام به خودکشی ناموفق کرده بود، هم‌اکنون در بیمارستان بستری است.

وی افزود: حوالی ساعت ۱۱:۲۰ صبح روز هشتم اردیبهشت‌ماه، گزارش‌هایی مبنی بر قتل چهار نفر در دو منزل مسکونی جداگانه در دلفارد واصل شد که نشان می داد سه نفر شامل دو مرد و یک زن در یک منزل و یک خانم دیگر در خانه‌ای مجزا به قتل رسیده‌اند و پس از بررسی صحنه و پیگیری موضوع مشخص شد که این قتل ها به هم مرتبط هستند و احتمال دارد که عامل یا عاملان آن مشترک باشند.

وی اظهارداشت: بلافاصله پس از دریافت خبر، دستورات قضایی لازم برای شناسایی و دستگیری عامل یا عاملین این جنایت صادر شد و متعاقب ورود نیروهای فرماندهی انتظامی (فراجا) به صحنه جرم، فرد ضارب شناسایی شد.

عظیم نسب، تصریح کرد: ضارب با مشاهده ماموران اقدام به خودکشی کرد که تلاش وی ناموفق ماند و فرد مجروح هم‌اکنون تحت درمان در یکی از مراکز درمانی منطقه قرار دارد.

رئیس حوزه قضایی ساردوئیه تصریح کرد: تحقیقات اولیه حاکی از آن است که قاتل مردی ۲۷ ساله بوده و ابزار قتل، سلاح سرد از نوع چاقو بوده است.

عظیم‌نسب، با اشاره به اینکه اختلافات خانوادگی علت اصلی وقوع قتل‌ها بوده است، گفت: سه نفر از مقتولین با قاتل نسبت خانوادگی نزدیک داشته و یک نفر دیگر ارتباط فامیلی با وی نداشته است.

رئیس حوزه قضایی ساردوئیه تصریح کرد: تحقیقات قضایی و بازجویی از متهم در این پرونده ادامه دارد و جزئیات تکمیلی و علت دقیق ارتکاب قتل متعاقباً به اطلاع عموم خواهد رسید.