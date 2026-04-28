۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۲۶

عامل قتل خانوادگی در جیرفت دستگیر شد

جیرفت- فرمانده انتظامی شهرستان جیرفت از دستگیری سریع عامل قتل ۴ نفر از اعضای یک خانواده در یکی از مناطق روستایی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا فیروزبخت، ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: پس از اعلام وقوع قتل در یکی از روستاهای حوزه دلفارد شهرستان جیرفت مأموران انتظامی به همراه تیم‌های پلیس آگاهی، با حضور میدانی فرمانده انتظامی شهرستان در محل حادثه حاضر شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه حاکی از آن است که یک پسر جوان طی نزاع خانوادگی با استفاده از سلاح سرد چهار نفر از بستگان خود را مجروح کرده که متأسفانه هر چهار نفر بر اثر شدت جراحات وارده جان باختند.

سرهنگ فیروزبخت، خاطرنشان کرد: با اقدام سریع و هوشمندانه مأموران، عامل جنایت هنگام فرار از محل حادثه دستگیر و جهت انجام تحقیقات تخصصی و قضایی تحویل پلیس آگاهی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان جیرفت ضمن ابراز تأسف از وقوع چنین حادثه‌ای، بر واکنش سریع پلیس در مواجهه با جرائم خشن و حفظ امنیت عمومی تأکید کرد.

کد مطلب 6813969

