جنگ رمضان اقتدار ایران اسلامی را برای همگان اثبات کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بهرامی شامگاه جمعه در اجتماع مردم شهر یاسوج، با تسلیت شهادت قائد امت و سایر شهدای جنگ رمضان گفت: مردم یاسوج در حفاظت از خیابان سنگ تمام گذاشتند.

نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ملت ایران شجاعت جسارت را اثبات کرد، افزود: از دولت سپاسگزارم که در این شرایط سخت به خوبی برنامه‌ریزی کردند تا مردم کمبودی نداشته باشند، ضمن اینکه نهادهای نظامی و انتظامی به خوبی پای کار بودند.

وی بیان کرد: ایران اسلامی گرفتار یک جنگ ناخواسته و نابرابر شد و ما در برابر دشمن خویشتنداری کردیم و همواره از جنگ دوری کردیم اما در نهایت این جنگ بر ما تحمیل شد، جنگی نابرابر که همه قدرت‌های دنیا که قرن‌ها روی تکنولوژی کار کردند کنار هم بودند.

نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای تک‌تک ملت ایران یک افتخار بود با وجود اینکه شهدای زیادی دادیم و کشور آسیب و خسارت زیادی داد اما اقتدار ما به دنیا عرضه شد.

وی خطاب به برخی‌ها که دنبال تفرقه و جدایی میان مردم هستند، گفت: این تک صدایی‌ها را زمین بگذارید، مردم با نگاه‌های سیاسی، جغرافیای و نژادهای مختلف شبانه‌روز در سنگر خیابان کنار هم جمع شدند این اتحاد و همبستگی باعث پیروزی ما شد.

بهرامی بیان کرد: اگر ناتو در جنگ رمضان، آمریکا را همراهی نکرد از همبستگی مردم و اقتدار نیروهای مسلح ترسید.

وی تصریح کرد: در جریان مسائلی که در سطح کلان کشور رخ می‌دهد هستیم اینگونه نیست که آقای عراقچی به تنهایی برود و با آمریکا مذاکره کند.

نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همه ارکان نظام با هم تصمیم می‌گیرند و تیم مذاکره کننده در آن چارجوب پای میز مذاکره می‌روند، گفت: قالیباف مدیری مدبر و فرمانده شجاعی است و در راستای منافع ملت تصمیم گیری می‌کنند.