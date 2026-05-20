سیدنورالله تقوی، فرمانده انتظامی شهرستان مارگون، شامگاه چهارشنبه در اجتماع شبانه مردم شهرستان مارگون، اتحاد و انسجام مردم ایران را عاملی کلیدی در ایستادگی برابر استکبار جهانی و تضمین‌کننده امنیت تنگه هرمز برشمرد

وی با اشاره به حضور مردم در کنار نیروهای مسلح، این اتحاد را برگرفته از حماسه‌آفرینی‌های مردم در سال ۵۷ و پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب دانست و گفت: این مردم همان مردمی هستند که در سال ۵۷ آن حماسه را رقم زدند خون دادند تا یک وجب از خاک عزیز میهن اسلامی به دست دشمن نیامد.

فرمانده انتظامی مارگون با بیان اینکه توان موشکی و دفاعی ایران قابل از بین رفتن نیست، اظهار داشت: ساخت موشک و توان دفاعی در فیزیک و از بین بردن پیکره انسانی نیست که تمام بشود اندیشه ایست که در ذهن جوانان دانشمند ما هست.

وی تنگه هرمز را یک نقطه استراتژیک مهم خواند و تاکید کرد: این پیوند میان مردم و منویات مقام معظم رهبری هست و رهبر عزیز و جوانان که امروز مایه افتخار و مباهات هست در پیام های مقتدرانه خودش همچنان بر نظارت و مدیریت بر تنگه هرمز تاکید دارد.

سرهنگ تقوی با اشاره به وضعیت تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی، ابراز امیدواری کرد که با صبر و استقامت مردم و تلاش مسئولین، این مشکلات نیز برطرف خواهد شد.