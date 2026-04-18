جهاد تبیین باید با نگاه جهانی و منطق مقاومت بازتعریف شود

به گزارش خبرنگار مهر،عظیم ابراهیم‌پور شامگاه جمعه در همایش جهاد تبیین با اشاره به شرایط جدید جهانی، بر ضرورت بازتعریف جهاد تبیین متناسب با تحولات بین‌المللی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه جهان در آستانه شکل‌گیری نظمی جدید قرار دارد، اظهار کرد: در این نظم، قدرت از غرب به آسیا منتقل شده و گفتمان مقاومت به‌عنوان یک جریان اثرگذار، در حال جهانی شدن است.

ابراهیم‌پور با اشاره به رویدادهای اخیر منطقه افزود: تحولات میدانی و شکل‌گیری موج‌های جهانی حمایت از مقاومت، نشان می‌دهد که افکار عمومی جهان به‌سمت پذیرش منطق مقاومت حرکت کرده و این یک فرصت راهبردی برای جبهه انقلاب اسلامی است.

مسئول قرارگاه جهاد کشور گفت: در چنین شرایطی، جهاد تبیین باید از سطح داخلی عبور کرده و با نگاهی جهانی، به اقناع مخاطبان بین‌المللی بپردازد؛ چرا که امروز جمهوری اسلامی ایران نه صرفاً یک کشور، بلکه یک الگوی تمدنی در نگاه جهانیان است.

وی ادامه داد: طراحی اقدامات فرهنگی و رسانه‌ای باید متناسب با ذائقه جهانی و مبتنی بر شناخت دقیق میدان، ابزارها و مخاطبان باشد تا بتواند نقش مؤثری در تقویت جبهه حق ایفا کند.

ابراهیم‌پور همچنین با تأکید بر نقش مردم در تحولات پیش‌رو گفت: حضور و نقش‌آفرینی مردم در میدان، بخشی از یک مأموریت بزرگ است و این ظرفیت مردمی باید در مسیر صحیح هدایت و تقویت شود.

وی خاطرنشان کرد: جهاد تبیین در شرایط کنونی، مهم‌ترین ابزار برای روایت صحیح تحولات و تقویت انسجام جبهه مقاومت است و باید با رویکردی هوشمندانه و هدفمند دنبال شود.