به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مصطفی حسینی در خطبههای نماز جمعه شهر زنجان با اشاره به سه محور راهبردی «انسجام اجتماعی»، «هوشیاری رسانهای» و «حفظ روحیه مقاومت»، گفت: راه عبور از شرایط حساس کنونی و پیروزی بر دشمنان، پرهیز از رفتارهای تفرقهانگیز، راستیآزمایی اخبار، پرهیز از بازنشر شایعات و پایداری فعال در مسیر منافع ملی است.
امام جمعه زنجان با تأکید بر محور نخست یعنی «مراعات، همدلی و همکاری میان مردم» اظهار کرد: پس از شرایط جنگی، احتمال بروز کمبودهایی در حوزههایی مانند کالا، انرژی و دارو وجود دارد که این امری طبیعی در وضعیت بحران است. در چنین شرایطی، نقش مسئولان، ایجاد اعتماد عمومی و حضور مستقیم در میان مردم است.
وی افزود: با برپایی میزهای خدمت در محلات، مساجد و مراکز عمومی برای رسیدگی به مشکلات، میتوان گامهای مؤثری در جهت ارائه خدمات برداشت.
حسینی خاطرنشان کرد: از نظر روانی، همدلی اجتماعی موجب کاهش اضطراب و افزایش انسجام عمومی میشود و در بعد فرهنگی نیز به ترویج امید و پرهیز از ناامیدی کمک میکند. همچنین بازنمایی رفتارهای مثبت و جلوگیری از گسترش شایعات در حفظ آرامش جامعه نقشی برجسته دارد.
حسینی در ادامه بر ضرورت مراقبت از فضای رسانهای و اطلاعاتی تأکید کرد و گفت: رسانهها و شبکههای اجتماعی بهعنوان ابزارهای مهم در جنگ روانی معرفی میشوند که ممکن است برای ایجاد تفرقه و کاهش اعتماد عمومی مورد استفاده قرار گیرند.
امام جمعه زنجان با تأکید بر اینکه اخبار بدون بررسی و راستیآزمایی مورد استفاده قرار نگیرد، تصریح کرد: تا حد امکان نباید از منابع مشکوک و وابسته استفاده شود. بازنشر نکردن شایعات و حفظ آرامش روانی جامعه از اولویتهاست. نگاه کلی این بخش بر شکلگیری نوعی هوشیاری رسانهای استوار است تا جامعه در برابر عملیات روانی دشمن آسیبپذیر نباشد.
وی محور سوم را «حفظ روحیه مقاومت و پیگیری اهداف کلان کشور» دانست و اظهار کرد: این موضوع نه به معنای کینهتوزی، بلکه بهعنوان نوعی پایداری فعال و ادامهدهنده مسیر شهدا مطرح میشود. هدف از این رویکرد، حفظ انگیزه برای پیگیری حقوق و منافع ملی و مقابله با فشارهای خارجی در عرصههای مختلف است.
امام جمعه زنجان با اشاره به ابعاد اخلاقی و اجتماعی این نگاه افزود: بر قناعت، صبر، مسئولیتپذیری و کمک افراد توانمند به اقشار ضعیفتر تأکید داریم و اسراف و مصرفگرایی در شرایط فعلی رفتاری ناپسند تلقی میشود.
حسینی به تبیین وضعیت پس از جنگ و ارتباط میان جنگ و مذاکره پرداخت و گفت: این دو به عنوان دو شکل از تقابل سیاسی و دیپلماتیک معرفی شدهاند که هر دو در نهایت به تثبیت نتایج قدرت در عرصههای مختلف منتهی میشوند.
وی با تأکید بر اینکه شرایط کنونی، وضعیتی حساس و نیازمند آمادگی کامل در برابر سناریوهای مختلف از قبیل احتمال ازسرگیری درگیریها یا ادامه وضعیت توقف نظامی است، ابراز کرد: در این شرایط بر اهمیت حفاظت اطلاعات، تفکیک میان شفافیت عمومی و محرمانگی نظامی و لزوم دقت در اطلاعرسانی تأکید میشود. در کنار آن، نمونههایی از فعالیتهای مردمی و جهادی در حوزه آموزش و خدمات اجتماعی بهعنوان تجربههای مثبت و امیدبخش مطرح است که نشاندهنده نقش فعال مردم در مدیریت شرایط میباشد.
حضرت معصومه (س)؛ حلقه هدایت و تمدنسازی دینی
امام جمعه زنجان در ادامه به جایگاه حضرت معصومه (س) اشاره کرد و گفت: این جایگاه صرفاً در حد یک شخصیت تاریخی نیست، بلکه ایشان حلقهای مهم در زنجیره هدایت الهی و تداوم مسیر اهلبیت علیهمالسلام به شمار میآیند. شهر قم نیز به برکت حضور این بانو به حرم اهلبیت بدل شده؛ مکانی که دلها را به سمت حقیقت جذب میکند و در طول تاریخ، پایگاه نشر معارف و تربیت انسانهای بزرگ بوده است. این پیوند میان معنویت، شفاعت و نقش اجتماعی نشان میدهد که شخصیت حضرت معصومه تنها در بُعد فردی خلاصه نمیشود، بلکه در ساخت تمدن دینی نیز اثرگذار است.
حسینی با تأکید بر اینکه کتاب «انسان ۲۵۰ ساله» نگاهی عمیق به وحدت راه و هدف ائمه علیهمالسلام دارد، گفت: همه آنان در شرایط مختلف تاریخی یک حقیقت واحد را دنبال میکردند. در این چارچوب، نقش امامزادگان بزرگی چون حضرت معصومه نیز روشنتر میشود؛ آنان ادامهدهنده همان مسیر هستند و در بزنگاههای تاریخی با هجرت، جهاد و روشنگری، مسیر حق را زنده نگه میدارند.
امام جمعه زنجان با گرامیداشت «روز ارتش جمهوری اسلامی ایران»، گفت: ارتش از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، همواره در کنار مردم بوده و در عرصههای مختلف از جمله دفاع مقدس، مقابله با تهدیدات مرزی و نیز کمکرسانی در حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله، حضوری مؤثر و فداکارانه داشته است.
وی با تمجید از نیروهای زمینی، دریایی و هوایی ارتش، آنان را نماد تعهد، تخصص و غیرت ملی دانست و افزود: حضور ارتشیان در کنار مردم، نشاندهنده پیوند عمیق این نهاد با جامعه است.
حسینی همچنین با اشاره به سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوم اردیبهشت ۱۳۵۸، این نهاد را فراتر از یک نیروی نظامی توصیف کرد و گفت: سپاه پاسداران، علاوه بر نقش دفاعی و امنیتی، در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و سازندگی نیز فعالیت گستردهای دارد و مأموریت اصلی آن، پاسداری از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن است. سپاه به عنوان یک نهاد مکتبی، در مقاطع مختلف، نقش تعیینکنندهای در حفظ امنیت و پیشبرد اهداف انقلاب ایفا کرده است.
وی با اشاره به نقش نیروهای مسلح در ایجاد امنیت پایدار، تصریح کرد: اقتدار امروز کشور، مرهون تلاشها و فداکاریهای ارتش، سپاه و سایر نیروهای نظامی و انتظامی است و مردم قدردان این مجاهدتها هستند.
