زادبر: مهمترین پدافند ملت است؛ تنگه هرمز در کنترل ایران

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زادبر شامگاه جمعه در اجتماع مردم رشت با اشاره به اختلافات تاریخی ایران و عثمانی بر سر اروندرود و خرمشهر در دوره قاجار، گفت: دعوای با عراق، یک دعوای تاریخی بود. جنگ تحمیلی صدام یک درگیری مرزی نبود؛ او به نیابت از فرانسه، انگلستان، آلمان و آمریکا آمد. آنها پروژههای ۱۸ و ۲۰ را اجرا کردند اما مردم ایران برای اولین بار در مقابل ابرقدرتها ایستادند و پیروز شدند.
وی افزود: نامگذاری این جنگ به جنگ رمضان نمیتواند تبیین کند که این نبرد بر سر چه بود. این جنگ بر سر کلیت ایران و اسلام بود. صدام به نیابت از آنها آمد و پشتش را ابرقدرتها گرم میکردند. آمریکا مستقیماً این بار آمد، ۲۵ سال بعد همان حرف را زد: همه گزینهها روی میز است. اما مردم شما ابرقدرت را شکست دادند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه اولین خواسته دشمن سقوط نظام بود، تصریح کرد: آقا وعده داد که مردم مبعوث خواهند شد. در آخرین سخنرانیاش محقق شد. یک وعده دیگر هم داد: به زودی مردم احساس پیروزی داشته باشید. دو ساعت کشید که صدام را بیرون کردند. شما تک و تنها با پشتوانه خدا مقابل پیشرفتهترین بشر با بهترین ادوات ایستادید. وقتی اف ۳۵ را ساختند، به طعنه میگفتند خدا هم در آسمان نمیتواند اف ۳۵ را ببیند؛ شما اف ۳۵ زدید.
وی با اشاره به معجزه اصفهان گفت: در اصفهان، بالاتر از طبس عمل شد. دشمن ۷ ساعت وارد کشور شد، اما پاسدارها، ارتشیها و حتی بسیجیان عشایر با سلاحهای سبک آنها را بیآبرو کردند. همان وعده شهید سلامی که گفت “اگر غلطی کنید کرک و پشمشان میریزد محقق شد. رزمندگان شما برای آنها کمین گذاشته بودند و دشمن را فراری دادند.
این پژوهشگر به شهادت آیتالله خامنهای ای اشاره کرد و گفت: آخرین کاری که ایشان برای این کشور کرد، تبیین بود؛ اما این بار به جای سخنرانی و نوشتن، با خون خودش نوشت. زدن بیت رهبری از همان لحظه اول با زمزمههایی همراه بود. مگر نمیگفتند طبقه زیرزمین دارد؟ مگر نمیگفتند بدل دارد؟ سرداب حرم امام رضا (ع) نبود، تهران بود، محل کارش بود. با خون خودش از خودش دفاع کرد. خون ولی خدا ریخته شد تا کسانی که عقلشان را از دست داده بودند، بپذیرند.
وی افزود: خامنهای شهید تا لحظه آخر ایستاد. ایشان ایران را نزدیک قله به ما تحویل داد. ما وظیفه داریم از این لحظه که در شرف قله هستیم، عدالت، استقلال، آزادی، رفاه و معنویت را محقق کنیم. ۶۳ سال مبارزه از ۱۵ خرداد ۴۲، ۲۱۳ هزار شهید در دفاع مقدس، هزاران شهید در مقابله با نفاق. وقتی تاریخ را مرور میکنم میگویم عجب دورهای بود؛ دفاع مقدس، مبارزه با ساواک، حکومت نظامی، تبعید، زندان، عملیات، جنگ، جهاد. نسل ما چه چیزی خدا از او میخواست؟ من نمیدانستم، نمیفهمیدم. تقدیر نسل ما این است که میراث همه آنها روی دوش ماست؛ همت، باکری، زینالدین، سلیمانی، مطهری، بهشتی، خمینی. همه بزرگانی که دههها زحمت کشیدند.
در جنگ موجودیتی لحظهای عقبنشینی جایز نیست
این پژوهشگر با تأکید بر اینکه در جنگ موجودیتی، لحظهای عقبنشینی جایز نیست، گفت: جنگ موجودیتی، جنگ مقطعی نیست. دشمن برمیگردد به اشکال مختلف. پروژههای ۱۸ و ۲۰ را تکرار خواهند کرد. دشمن خبیث و مکار رها نمیکند. ما نباید وحدتمان به هم بخورد. هیچ صدایی نباید این وحدت را به هم بزند. دشمن اول و آخر آمریکاست. ما اول و آخر شعاری که باید از رشت به پایتخت برسد، مرگ بر آمریکا است؛ محکم، با صلابت.
وی با اشاره به قدرت نظامی امروز ایران گفت: ترامپ آمد به قطر، امارات، عربستان سفر کرد، قرارداد امنیتی بست، اما دیدید نیروهای پایگاههاشان آسیب دید. میلیاردها دلار خسارت دیدند. دیدید پهپاد ۲۰ هزار دلاری شما رادارهای یک و نیم میلیارد دلاری را میزد. این قدرت از کجا آمد؟ از تأسیس نظامی مبتنی بر اسلام سیاسی که خمینی کبیر ایجاد کرد. شما در تاریخ شکست خورده بودید. اگر شکست نخوردید و ایستادهاید و جرأت دارید، کار خمینی بود. سالها گفتیم آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند به پشتوانه خمینی. سلیمانی در وصیتش گفت در تاریخ این فقیه یکی راه شد و یکی شهید، ما خاک ندادیم.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه امروز با پیشرفتهترین ارتش جهان میجنگید، تصریح کرد: بچههای هوافضا همزمان که موشک میزنند، زیر بمباران در همان شهرهای موشکی موشک میسازند. این قدرت علمی از کجا آمد؟ سال ۳۰ رزمآرا نخستوزیر در مجلس گفت ایرانی نمیتواند آفتابه بسازد، نمیتواند کارخانه سیمان مدیریت کند. حالا شما چگونه به این قدرت رسیدید؟ شهید خامنهای بارها گفت علم سلطان است، علم قدرت میآورد. ایشان گفت آنقدر باید در علم جلو برویم که ۵۰ سال بعد اگر کسی خواست سراغ نظریه علمی برود، برود فارسی یاد بگیرد.
وی با اشاره به حوادث دی ماه گفت: تصاویر ۱۸ و ۱۹ دی این شهر ناراحتکننده بود. عدهای فریب خورده میخواستند سوگواری از دست دادن قهرمان را به آشوب بکشند. اما شبی نبود که مردم حضور شما را نکنند. وقتی موبایلها را روشن میکردید، ستارهها از زمین به آسمان ساطع میشد. شما وطنداری کردید، اما پیروزی تثبیت میخواهد. تثبیت پیروزی چند لایه دارد: یک نیروهای مسلح، دو نیروهای سیاسی، سه مهمترین پدافند، مردم.
هیچ توافقی مکتوب نشده است
این پژوهشگر با بیان اینکه تجربه نشان داده امضای کری و کلینتون تضمینی ندارد، افزود: تضمین از کجا میآید؟ سازمان ملل و یونسکو؟ تضمین از قدرت میآید. ترامپ دو ساعته از افغانستان کشید بیرون. یکی از روسای جمهور همسایه گفته بود چهار روز دیگر کار جمهوری اسلامی تمام است، اما تجمع ۱۲ دی شما جنگ را عقب زد. آقا در پیامش فرمود اگر به رسانههای دیگر گوش دهیم، آنها جنگ روانی بلدند. امیرالمؤمنین در هیچ جنگی شکست نخورد مگر وقتی که فریب دادند. دنبال روایت جنگ باشید.
وی از مردم خواست کنشگری را گسترش دهند: به دیدار خانواده شهدا بروید، نهال بکارید، عروس و دامادها ادامه دهند. مثل ایام کرونا گروههای جهادی بیایند به همسایهها کمک کنند. جهاد فقط با جان نیست؛ قرآن میگوید جهاد با مال. با مالتان جهاد کنید. محکم مرگ بر آمریکا بگویید اما میدانداری را توسعه بدهید. خون ولی خدا ریخته شده. نباید به قبرستان نوع اسفند برگردیم.
این استاد دانشگاه در پایان با اعلام یک تحول راهبردی تصریح کرد: از این به بعد، مسیر عبور کشتیها در تنگه هرمز توسط ایران تعیین میشود. مدخل ورودی از شمال جزیره لارک و خروج از جنوب آن است. شناورهای تجاری غیرتجاری، به خصوص اگر مرتبط با کشور متخاصم باشد، یا باید بازرسی شود یا با تشخیص ایران عبور کند. عوارض از کشتیهای تجاری وجود دارد.
وی گفت: آمریکاییها در مذاکرات قبلی دبه کردند که ما هم باید در عوارض شریک باشیم. تنگه هرمز در کنترل ایران است. مسیریابی با دریانوردی ایران است و نظارت با نیروی دریایی سپاه پاسداران است. محاصرهای که انجام دادهاند هم غیرقانونی است هم اعلان آتش. هیچ توافقی مکتوب نشده است. احتمالاً یکشنبه یا آخر هفته مجدداً مذاکره خواهد شد. به روایت دشمن توجه نکنید. ترامپ شکست خورده میخواهد برای داخل کشور خودش روایتسازی کند. تنگه هرمز در کنترل ایران است.
