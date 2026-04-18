به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری در مرز بازرگان و در گفت و گو با خبرنگاران با تشریح جزئیات سفر اخیر خود به ترکیه و شرکت در نشست وزرای کشاورزی سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان، اظهار داشت: در این سفر چندروزه، دیدارهای مفصلی با مقامات ترکیه بهویژه وزیر کشاورزی این کشور انجام شد.
وی افزود: با توجه به افزایش محسوس روابط ایران و ترکیه در بخش کشاورزی طی یک سال گذشته، دو طرف بر تداوم این روند و بهرهگیری بیشتر از ظرفیتهای موجود تأکید کردند و طرف ترک نیز آمادگی کامل خود را برای گسترش همکاریها اعلام کرد.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در نشست سازمان همکاری شانگهای نیز موضوعات مرتبط با بخش کشاورزی کشورهای عضو، با توجه به عضویت بیش از ۴۰ درصد جمعیت جهان در این سازمان و موضوع امنیت غذایی بهعنوان یکی از محورهای اصلی در این اجلاس، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
محکومیت حملات آمریکا و رژیم صهیونی علیه ایران از سوی اعضای شانگهای
نوری خاطرنشان کرد: در حاشیه این اجلاس، با نمایندگان ۱۲ کشور و سازمان گفتوگوهایی انجام شد که تمامی آنها تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان را محکوم کرده و حمایت خود را از مردم، دولت و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند.
وی با اشاره به دیدارهای خود با استانداران ۲ استان آغری و ایغدیر در ترکیه در جریان این سفر گفت: در نشستهای مشترک با مقامات این دو استان، موضوعات مرتبط با همکاریهای مرزی و استانی مورد بررسی قرار گرفت.
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: در این نشستها اعلام شد بهزودی اقداماتی برای توسعه روابط بیناستانی از طریق مناطق آزاد تجاری انجام خواهد شد و طرف ترکیه نیز آمادگی خود را برای همکاری در این زمینه اعلام کرد.
نوری همچنین از تأکید دو طرف بر ایجاد منطقه آزاد مشترک خبر داد و گفت: این موضوع هم در دیدار با مقامات ملی ترکیه و هم در نشست با استانداران استانهای مرزی مورد تأکید جدی قرار گرفت.
وی با اشاره به سیاستهای دولت در توسعه روابط مرزی افزود: رئیسجمهور بر تقویت تعاملات بین استانهای مرزی با کشورهای همسایه تأکید ویژه دارد و اختیارات لازم در این زمینه به استانها واگذار شده که این امر میتواند به تسهیل روابط، توسعه همکاریها از جمله بازارچههای مرزی کمک کند.
نظر شما