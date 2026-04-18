به گزارش خبرنگار مهر، با رخ دادن جنگ تحمیلی سوم و تعطیلی‌های مکرر مجموعه‌های تئاتر از آغاز زمستان ۱۴۰۴ اجرای نمایش «شعله‌های سرکش تاریکی» به کارگردانی هوشمند هنرکار سه بار به تعویق افتاد اما اکنون قرار است از اوایل خرداد در سالن ناظرزاده تماشاخانه ایران‌شهر روی صحنه برود.

این سومین بار است که برای اجرا آماده می‌شویم

هنرکار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط اجرای این نمایش بیان کرد: ما الان قرار بود روی صحنه باشیم، اما بعد از شروع جنگ اخیر، همه چیز تعطیل شد. با این که خودمان دکور و لباس و همه چیز را آماده کرده بودیم، کار متوقف شد. اکنون برای بار سوم در انتظار شرایط مساعد هستیم. اگر اوضاع به صورت امن و امان باقی بماند و همه چیز خوب پیش برود، ان شاءالله از اوایل خرداد این نمایش را در سالن ناظرزاده تماشاخانه ایران‌شهر روی صحنه خواهیم برد.

وی در رابطه با موضوع این نمایش عنوان کرد: «شعله‌های سرکش تاریکی» نمایشنامه‌ای نوشته آنتونیو بوئرو نویسنده اسپانیایی است و مهین اسکویی آن را ترجمه کرده است. ما این نمایش را با همکاری گروهی از بازیگران جوان و نوجوان اجرا می‌کنیم. نزدیک به یک سال و نیم است که کلاس‌ها، کارگاه‌ها و تمرینات مختلف را پشت سر گذاشته‌ایم. در کنار این جوانان، سه هنرمند بزرگوار، ناهید مسلمی، کاظم هژیرآزاد و سیاوش خادم‌حسینی نیز در گروه حضور دارند.

حضور بازیگران نابینا در گروه نمایش

هنرکار ادامه داد: جالب است بدانید همه این هنرمندان نقش نابینا را بازی می‌کنند و در گروه ما افرادی با آسیب بینایی نیز حضور دارند که در واقع نقش خودشان را ایفا می‌کنند. داستان نمایش درباره دانش‌آموزی است که نظم و نظام آموزشگاه را به هم می‌ریزد، پرسش‌های تازه‌ای را مطرح می‌کند و همه چیز را زیر سؤال می‌برد و روایت داستان تا پایانی فاجعه‌آمیز پیش می‌رود.

این کارگردان با اشاره به ویژگی‌های بازیگران این نمایش بیان کرد: شخصیت‌های اصلی نمایش باید در محدوده سنی ۱۵ تا ۲۰ سال باشند. از شهریور به طور متمرکز تمرینات این نمایش را آغاز کردیم. امیدواریم کسانی که ماه‌ها مزاحمت ایجاد کرده‌اند، دست از سر ما بردارند و جنگ پایان یابد تا بتوانیم کار را به سرانجام برسانیم.

کسی که کارش اجرا است چاره‌ای جز ادامه ندارد

هنرکار در پایان در رابطه با افت مخاطبان و چرایی اجرا در این شرایط گفت: کسی که کارش اجراست چاره‌ای جز ادامه دادن ندارد. من معتقدم اگر نمایش حرف مردم را بزند و کیفیت لازم را داشته باشد، می‌تواند تا حد زیادی تماشاگر جذب کند. البته شرایط فعلی بسیار دشوار است. حتی پیش از جنگ، پس از رخدادهای دی‌ماه، با ریزش شدید مخاطب مواجه بودیم. اکنون نیز روحیه مردم به دلیل مصیبت‌های پیاپی آسیب دیده است، اما امیدواریم که مخاطبان بیایند و کار ما را ببینند. فکر می‌کنم این نمایش ارزش دیدن دارد.