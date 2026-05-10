به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تماشاخانه ایرانشهر، نمایش «کشتارگاه» به کارگردانی کاوه مهدوی و با بازی مهسا مهجور، سامان خلیلیان، فرهاد دانشور، سحر پیرعلی، مینا آشفته، محمدمهدی گلستانی، آرمان پورفرخ، علی پورستوده، رضا همتی، سودا رضایی، نسیم خیری، فاطمه رحمتی، آرزو اکبری، لنیا نسیمی و محمدطاها موسوی، هر شب ساعت ۲۰:۳۰ در سالن سمندریان روی صحنه میرود.
تهیهکنندگی این نمایش را سامان خلیلیان و حسین صفریان بر عهده دارند و مجری طرح آن مؤسسه فرهنگی هنری جهاننمای تئاتر سکوت است.
دیگر عوامل این اثر عبارتاند از: علی هیهاوند مشاور کارگردان و طراح صحنه، امیر دلفانی مدیر تولید، مبینا کشاورز، مینا آشفته و پلاریس علیزاده دستیاران کارگردان، مبینا کشاورز برنامهریز، امیرعباس مهدوی مدیر صحنه، محمدمهدی گلستانی طراح صحنه، رضا خضرایی طراح نور، نوید فرحمرزی طراح لباس، علی انوری طراح صدا و موسیقی، رضا جاویدی عکاس، محسن بیده مشاور تبلیغات، مصطفی یگانه و رضا جاویدی طراحان پوستر و گرافیک.
علاقهمندان میتوانند برای تهیه اینترنتی بلیت و اطلاعات بیشتر به سامانه تیوال مراجعه کنند.
نظر شما