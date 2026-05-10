۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۲۵

«کشتارگاه» به تماشاخانه ایران‌شهر رسید

نمایش «کشتارگاه» به نویسندگی و کارگردانی کاوه مهدوی اجراهای خود را از یکشنبه ۲۰ اردیبهشت، در تماشاخانه ایران‌شهر آغاز می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تماشاخانه ایران‌شهر، نمایش «کشتارگاه» به کارگردانی کاوه مهدوی و با بازی مهسا مهجور، سامان خلیلیان، فرهاد دانشور، سحر پیرعلی، مینا آشفته، محمدمهدی گلستانی، آرمان پورفرخ، علی پورستوده، رضا همتی، سودا رضایی، نسیم خیری، فاطمه رحمتی، آرزو اکبری، لنیا نسیمی و محمدطاها موسوی، هر شب ساعت ۲۰:۳۰ در سالن سمندریان روی صحنه می‌رود.

تهیه‌کنندگی این نمایش را سامان خلیلیان و حسین صفریان بر عهده دارند و مجری طرح آن مؤسسه فرهنگی هنری جهان‌نمای تئاتر سکوت است.

دیگر عوامل این اثر عبارت‌اند از: علی هیهاوند مشاور کارگردان و طراح صحنه، امیر دلفانی مدیر تولید، مبینا کشاورز، مینا آشفته و پلاریس علیزاده دستیاران کارگردان، مبینا کشاورز برنامه‌ریز، امیرعباس مهدوی مدیر صحنه، محمدمهدی گلستانی طراح صحنه، رضا خضرایی طراح نور، نوید فرح‌مرزی طراح لباس، علی انوری طراح صدا و موسیقی، رضا جاویدی عکاس، محسن بیده مشاور تبلیغات، مصطفی یگانه و رضا جاویدی طراحان پوستر و گرافیک.

علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه اینترنتی بلیت و اطلاعات بیشتر به سامانه تیوال مراجعه کنند.

فریبرز دارایی

