حمزه محمدی‌مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان ایلام با اعلام جزئیات مأموریت یافتن ۲ کودک گم شده، گفت: به‌محض اطلاع از مفقود شدن دو کودک در یکی از روستاهای شهرستان دهلران، تیم‌های سحر و سحاب جوانان هلال‌احمر با مأموریت حمایت روانی - اجتماعی در منطقه مستقر شدند و این حضور همچنان به‌صورت شبانه‌روزی ادامه دارد.

وی افزود: اعضای این تیم‌ها در کنار خانواده‌های کودکان مفقودشده، خدمات متنوعی از جمله آرام‌سازی فضای روستا، کاهش اضطراب خانواده‌ها، گفت‌وگوهای حمایتی و ارائه برنامه‌های تخلیه هیجانی به کودکان و نوجوانان روستا را انجام می‌دهند.

محمدی‌مقدم تأکید کرد: هدف ما ایجاد یک فضای امن روانی برای خانواده‌ها و اهالی روستا است تا در کنار عملیات جست‌وجوی میدانی، فشار روانی ناشی از این حادثه کاهش یابد.

مدیرعامل هلال‌احمر استان ایلام همچنین اعلام کرد: عملیات جست‌وجو توسط تیم‌های امداد و نجات، نیروهای بومی و سگ‌های زنده‌یاب با گسترده‌تر شدن شعاع بررسی ادامه دارد. تیم‌های جوانان نیز تا زمانی که شرایط پایدار شود و خانواده‌ها به آرامش نسبی برسند، در منطقه حضور خواهند داشت.

وی افزود: پس از اتمام عملیات نیز ارزیابی‌های روانی - اجتماعی در روستا انجام می‌شود تا آثار این حادثه بر کودکان و خانواده‌ها به حداقل برسد.