۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۴۷

واژگونی خودروی سواری در کرمانشاه ۴ مصدوم داشت

کرمانشاه - واژگونی یک دستگاه خودروی سواری در کمربندی غربی کرمانشاه چهار مصدوم برجا گذاشت که توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی وقوع حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی سواری در کمربندی غربی شهر کرمانشاه، چهار نفر دچار مصدومیت شدند.

بر اساس اعلام سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه، این حادثه در پی انحراف خودرو از مسیر اصلی رخ داده و بلافاصله به ستاد فرماندهی اطلاع داده شد.

با دریافت گزارش حادثه، نیروهای امدادی از ایستگاه شماره ۲ به محل اعزام شدند و اقدامات اولیه برای ایمن‌سازی صحنه انجام گرفت.

در ادامه، مصدومان حادثه توسط آتش‌نشانان از خودرو خارج شده و برای دریافت خدمات درمانی به عوامل اورژانس تحویل داده شدند.

گفته شده وضعیت مصدومان نیازمند بررسی‌های پزشکی بیشتر بوده و اقدامات درمانی برای آن‌ها در مراکز مربوطه در حال انجام است.

علت دقیق بروز این حادثه نیز از سوی کارشناسان پلیس راهور در دست بررسی اعلام شده است.

