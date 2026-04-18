واژگونی خودروی سواری در کرمانشاه ۴ مصدوم داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی وقوع حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی سواری در کمربندی غربی شهر کرمانشاه، چهار نفر دچار مصدومیت شدند.
بر اساس اعلام سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه، این حادثه در پی انحراف خودرو از مسیر اصلی رخ داده و بلافاصله به ستاد فرماندهی اطلاع داده شد.
با دریافت گزارش حادثه، نیروهای امدادی از ایستگاه شماره ۲ به محل اعزام شدند و اقدامات اولیه برای ایمنسازی صحنه انجام گرفت.
در ادامه، مصدومان حادثه توسط آتشنشانان از خودرو خارج شده و برای دریافت خدمات درمانی به عوامل اورژانس تحویل داده شدند.
گفته شده وضعیت مصدومان نیازمند بررسیهای پزشکی بیشتر بوده و اقدامات درمانی برای آنها در مراکز مربوطه در حال انجام است.
علت دقیق بروز این حادثه نیز از سوی کارشناسان پلیس راهور در دست بررسی اعلام شده است.
