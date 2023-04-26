آغاز برداشت گندم از مزارع دزفول

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز قمرزاده ظهر امروز چهارشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای از کشت گندم در سطح ۴۴ هزار و ۹۲۰ هکتار از اراضی آبی و دیم شهرستان دزفول خبر داد و افزود: برداشت از مزارع گندم در شهرستان دزفول آغاز شده و پیش بینی می‌شود از مزارع این شهرستان ۱۳۸ هزار تن محصول برداشت بشود.

وی خبر داد: برای برداشت محصول گندم از مزارع دزفول ۱۶۰ دستگاه کمباین بومی و مهاجر فعالیت می‌کنند؛ همچنین محصول تولیدی کشاورزان در شهرستان دزفول با همکاری تعاون روستایی و غله و بازرگانی و بخش خصوصی توسط هفت مرکز خرید انجام می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دزفول گفت: ظرفیت مراکز خرید و سیلوهای غلات در شهرستان دزفول بالغ بر ۱۵۰ هزار تن است.