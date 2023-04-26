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۶ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۴:۲۳

مدیر جهاد کشاورزی دزفول خبر داد؛

آغاز برداشت گندم از مزارع دزفول

آغاز برداشت گندم از مزارع دزفول

دزفول- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دزفول گفت: برداشت محصول گندم در شهرستان دزفول آغاز شده و پیش بینی می‌شود از مزارع این شهرستان ۱۳۸ هزار تن محصول برداشت بشود.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز قمرزاده ظهر امروز چهارشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای از کشت گندم در سطح ۴۴ هزار و ۹۲۰ هکتار از اراضی آبی و دیم شهرستان دزفول خبر داد و افزود: برداشت از مزارع گندم در شهرستان دزفول آغاز شده و پیش بینی می‌شود از مزارع این شهرستان ۱۳۸ هزار تن محصول برداشت بشود.

وی خبر داد: برای برداشت محصول گندم از مزارع دزفول ۱۶۰ دستگاه کمباین بومی و مهاجر فعالیت می‌کنند؛ همچنین محصول تولیدی کشاورزان در شهرستان دزفول با همکاری تعاون روستایی و غله و بازرگانی و بخش خصوصی توسط هفت مرکز خرید انجام می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دزفول گفت: ظرفیت مراکز خرید و سیلوهای غلات در شهرستان دزفول بالغ بر ۱۵۰ هزار تن است.

کد مطلب 5764084

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