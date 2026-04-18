به گزارش خبرنگار مهر، حسن سعد الدین صبح شنبه در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران به میزبانی کانون خدمت رضوی استان سمنان اعلام کرد: این کانون ها در سراسر استان امسال در دهه کرامت با شعار «ایران امام رضا (ع)؛ متحد، مقتدر، پیروز» برنامههای گسترده فرهنگی، عمرانی و محیطزیستی و ... خود را آغاز میکنند.
وی افزود: این برنامهها که با رویکرد «بصیرتافزایی» و «امدادرسانی» طراحی شدهاند، در سطوح شهری، استانی و کشوری و با شعار امسال یعنی «ایران امام رضا (ع)؛ متحد، مقتدر، پیروز» اجرا خواهند شد.
مدیر کانونهای خدمت رضوی استان سمنان از اجرای پویش «قرار مقاومت» در استان خبر داد و ابراز کرد: توانمندسازی فردی و اجتماعی و تقویت روحیه ایستادگی محور این برنامه است که بخش فرهنگی و فکری برنامهها را پوشش میدهد.
سعدالدین در ادامه با معرفی پویش «جنگ رمضان» افزود: این پویش با هدف کسب رضایت الهی و خدمت به خلق، شامل پروژههای عمرانی، بازسازی منازل نیازمندان و اعزام تیمهای تخصصی پزشکی و دندانپزشکی خواهد بود.
وی همچنین از اجرای برنامههای متنوعی از جمله برگزاری کرسیهای تلاوت قرآن کریم، توزیع تندیسهای طرح «شکوه مادری»، برگزاری طرح کاشت درخت (با همکاری سازمان منابع طبیعی) به صورت همزمان در سراسر استان و سرکشی از خانوادههای معظم شهدای رمضان خبر داد.
مدیر کانونهای خدمت رضوی سمنان از افتتاح چندین کانون محلهای جدید در ایام دهه کرامت در استان خبر داد و ابراز کرد: در نماز جمعه چهارم اردیبهشت، با مشارکت خادمیاران، «میز خدمت استانی» برای پاسخگویی مستقیم به نیازهای مردم برپا خواهد شد همچنین برگزاری یادواره شهدای جنگ رمضان در سطح استان و برگزاری مراسم دعای ندبه به همت خادمیاران رضوی دیگر برنامه های دهه کرامت در استان سمنان است.
سعدالدین با بیان اینکه «جهاد تبیین» یکی از اصلیترین دستورکارهای فرهنگی و اجتماعی کانون های خدمت رضوی در دهه کرامت در سراسر استان است، ابراز کرد: ۴۷ برنامه ابلاغ شده توسط مرکز بنیاد کرامت رضوی برای دهه کرامت نیز در استان سمنان اجرایی می شود که نخستین این برنامه ها از فردا سی ام فروردین ماه در استان آغاز خواهد شد.
وی از برپایی موکب در مقابل کانونهای خدمت رضوی در سراسر استان خبر داد و ابراز کرد: انجام فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی، از تمامی نهادهای خدمترسان و فعالان فرهنگی برای تحقق انسجام زیر لوای حضرت رضا(ع) ضرورت دارد.
