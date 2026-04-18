آیتالله سیدمحمدکاظم مدرسی، در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: طبق روایت امام صادق و سخنان مقام معظم رهبری که برگرفته از روایت است، خداوند مردم را مبعوث میکند.
وی به سه واژه خدا، مردم و بعثت که در روایتی از امام صادق علیهالسلام آمده است ادامه داد: در روایت است که قبل از قیام حضرت ولی عصر، خدا مردمی را مبعوث میکند؛ قومی و مردمی را که هدف از این قیامشان و هدف از این بعثتشان آن است که تا آخرین مرحله برای از بین بردن کسانی که دشمن پیغمبر و آل پیغمبر هستند مبارزه کنند و هر جا آنها را دیدند آنها را بسوزند.
وی افزود: درود خدا و رضوان الهی بر پدر موشکی ایران و درود خدا و رضوان الهی بر کسانی که موشکهای مختلف را در نیروهای مسلح ما رواج دادند. این موشکها در کنار تخریب، آتشزننده است؛ اینها دشمن را میسوزاند. این همان جملهای است که مقام معظم رهبری فرمودند و مستند به روایتی از امام صادق علیهالسلام است.
آیتالله مدرسی ادامه داد: این قومِ مبعوث برای مبارزه با دشمن سر از پا نمیشناسد و به هیچ وجه حاضر نیست در مقابل دشمن کوتاه بیاید.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به روایتی از امیرالمؤمنین(ع) گفت: روزی حضرت به یکی از اصحاب خود فرمودند برو با دشمن خدا مبارزه کن؛ دشمنی که هل من مبارز میطلبد. اما او نرفت. حضرت پرسیدند چرا نرفتی؟ گفت این دشمن قدرتمند است و در میان عرب به شجاعت شناخته میشود و ترسیدم مغلوب شوم.
وی بیان کرد: امیرالمؤمنین قاعدهای کلی در پاسخ به این فرد برای همه عالم بیان فرمودند و گفتند این دشمن در مقابل نظام اسلامی ایستاده است. او باقی علیه نظام اسلامی است. اگر با او مبارزه میکردی، پیروزی قطعاً از آنِ تو بود؛ چون این نظام، نظام الهی است، نظام اسلامی است، نظام ولایی است.
آیتالله مدرسی همچنین اظهار داشت: پس از آن حضرت سنت الهی را بیان کردند که اگر کوهی در برابر کوه دیگری قرار بگیرد و در مقابل حق ایستادگی کند، خدا آن کوه باقی را از بین خواهد برد. این سنت قطعی الهی است و ۴۷ سال است که این سنت الهی در کشور ما تحقق پیدا کرده است.
