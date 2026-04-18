پیام مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی به مناسبت روز ارتش

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام تبریک نعمت الله پایان مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی بمناسبت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران آمده است:

فرارسیدن ۲۹ فروردین، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران را به عموم دلاوران حریم ولایت، فرماندهان غیور و رزمندگان جان‌برکف این نهاد انقلابی، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

در روزهایی که رژیم اشغالگر و کودک‌کش صهیونیستی با حمایت مستقیم استکبار جهانی آمریکای جنایتکار، بار دیگر چهره پلید خویش را در منطقه آشکار کرده و خون بی‌گناهان را بر زمین می‌ریزد، ایثار و آمادگی ارتش سرافراز جمهوری اسلامی ایران، جلوه‌ای از اقتدار بازدارنده نظام مقدس جمهوری اسلامی در برابر زیاده‌خواهی دشمنان اسلام است.

قهرمانان ارتش با ایمان، انضباط و روحیه فداکاری خود ثابت کردند که امنیت، عزت و حیثیت ملت ایران در سایه هوشمندی، قدرت دفاعی و اخلاص نیروهای مسلح تضمین می‌شود. آنان در کنار سایر نیروهای مقتدر نظامی کشور، با استعانت از خداوند متعال، پرچمدار صلحی عزتمند و دفاعی مشروع در برابر ظلم و تجاوز هستند.

اینجانب با گرامیداشت یاد و نام شهدای والاقدر ارتش جمهوری اسلامی ایران و تمامی مدافعان امنیت منطقه، از درگاه ایزد منان دوام عزت و توفیق این نیروهای همیشه بیدار را در حفظ کیان اسلامی و پاسداری از آرمان‌های بلند انقلاب خواستارم.