به گزارش خبرگزاری مهر، این یادواره با رویکرد بهرهگیری از ظرفیت هنر و رسانه برای بازتاب ارزشهای انسانی و فرهنگی و همچنین فراهمسازی بستری برای حضور هنرمندان در بیان هنری مفاهیمی همچون کرامت انسانی، هویت فرهنگی و نقش مردم در پاسداری از استقلال و فرهنگ ایرانی برگزار میشود.
بر اساس اعلام اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی، هنرمندان، طراحان، خوشنویسان، کاریکاتوریستها، تصویرگران، عکاسان، فعالان رسانهای و گروههای موسیقی استان میتوانند در این یادواره شرکت کنند.
محورهای موضوعی این رویداد شامل «نقد جنگ و استعمار نوین در جهان، همبستگی ملتها در مواجهه با بحرانها، نقش مردم در پاسداری از استقلال، هویت ملی و کرامت انسانی در قالب کاریکاتور» و «همبستگی اجتماعی، هویت فرهنگی ایران و مقاومت فرهنگی در قالب گرافیک و پوستر» است.
همچنین «طراحی با استفاده از اشعار و جملات الهامبخش با مضامین امید، عزت ملی و همبستگی اجتماعی به زبان فارسی یا ترکی آذری در قالب گرافیک و تایپوگرافی» و «روایتهای انسانی از همدلی اجتماعی، فرهنگ و هویت ایرانی و نقش مردم در تقویت همبستگی ملی در بخش تصویرسازی» از دیگر موضوعات این یادواره اعلام شده است.
در بخشهای موسیقایی نیز «سرودهای ملی و حماسی و نماهنگ با رویکرد همبستگی ملی و هویت ایرانی» مورد توجه قرار گرفته و در بخش عکاسی نیز آثاری با موضوع «همبستگی اجتماعی و مشارکت مردمی، بازتاب هویت فرهنگی و سبک زندگی ایرانی، نقش مردم در پاسداری از ارزشهای فرهنگی و ملی و جلوههای همدلی اجتماعی در زندگی روزمره» پذیرفته میشود.
همچنین در بخش آثار چندرسانهای شامل کلیپ کوتاه، موشنگرافی، ویدئوآرت و مستند کوتاه، موضوعاتی همچون هویت فرهنگی ایران، همبستگی اجتماعی، ظرفیتهای فرهنگی کشور و نقش فرهنگ و هنر در تقویت هویت ملی مورد توجه قرار دارد.
بخش ویژه این یادواره با شعار «آذربایجان، سرزمین همدلی» به آثاری اختصاص دارد که نقش تاریخی و فرهنگی مردم آذربایجان در پاسداری از هویت ملی، فرهنگ ایرانی و تقویت همبستگی اجتماعی را بازتاب میدهند.
بر اساس شرایط اعلام شده، آثار ارسالی باید اصیل بوده و پیش از این در جشنوارهای برگزیده نشده باشند و هر شرکتکننده میتواند در هر بخش حداکثر سه اثر ارائه دهد. همچنین مدت زمان آثار ویدیویی نباید بیش از پنج دقیقه و با کیفیت فول اچدی باشد.
علاقهمندان میتوانند آثار خود را تا ۲۷ اسفند ماه جاری به دبیرخانه یادواره متشکل از انجمنهای موسیقی، نقاشان، کاریکاتور و خانه مطبوعات و رسانههای آذربایجان شرقی تحویل دهند.
بر اساس اعلام دبیرخانه، به نفرات برگزیده هر رشته تندیس یادواره، لوح تقدیر و ۲۰ میلیون تومان جایزه نقدی اهدا میشود و همچنین به ۱۰ اثر شایسته تقدیر در هر رشته لوح تقدیر و پنج میلیون تومان جایزه نقدی تعلق خواهد گرفت. علاوه بر این، به تمامی شرکتکنندگان در یادواره گواهی حضور اعطا میشود.
دبیرخانه یادواره همچنین اعلام کرده است آثار منتخب با ذکر نام هنرمند در نمایشگاه کتاب یادواره و نیز در رسانهها منتشر خواهد شد.
