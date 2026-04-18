۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۳۳

اموال مهناز افشار، نیکی کریمی و سینا سرلک توقیف شد

قوه قضاییه اعلام کرد: اموال و حساب‌های بانکی مهناز افشار، مزدک میرزایی، نیکی کریمی، سینا سرلک، مسعود شجاعی و مسترتیستر توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از قوه قضاییه، طی هفته‌های گذشته در راستای قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی، مقابله با اقدامات خصمانه عوامل رسانه‌های معاند که با دشمن صهیونی - آمریکایی همکاری می‌کنند و در جهت تقویت دشمن گام بر می‌دارند، دستور قضایی جهت شناسایی و توقیف اموال و مسدودی حساب اموال و املاک افرادی که با سرویس‌های خارجی، شبکه‌های معاند و جریان‌های برانداز همکاری می‌کردند صادر شد.

انتشار این لیست که با اسامی افرادی از گروه‌های مختلف، از جمله تعدادی ازبازیگران و ورزشکارانی که از کشور گریخته‌اند، عوامل و کارکنان شبکه‌های معاند از جمله اینترنشنال و من و تو همراه بود واکنش گسترده عناصر ضد انقلاب خارج نشین و فعال در اقدامات ضد ایرانی را به همراه داشت.

در آخرین اقدامات انجام شده، براساس دستور مقام قضایی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی، حساب‌های بانکی، پلاک‌های ثبتی و خودروهای متعلق به ۶۳ نفر دیگر از این افراد در نقاط مختلف کشور شناسایی، ضبط و توقیف شده است.

مزدک میرزایی، نیکی کریمی، مهناز افشار، عباس غزالی، سینا سرلک، لیلا اوتادی، شیرین نشاط، بهارک صالح‌نیا و سپیده میترا ابراهیمی (همسر یکی از کارگردانان طنزپرداز معروف)، سیدمرتضی حاجی آقامیری (عضو اتاق بازرگانی ایران)، فرنوش حمیدیان از عناصر مرتبط با ربع پهلوی، مهشید حسینی خبرنگار شبکه‌های معاند فارسی زبان و مجتبی پوربخش خبرنگار و فعال رسانه‌ای خارج از کشور، از جمله چهره‌های معروف حامی دشمن جنایتکار هستند که حساب‌های بانکی و اموال آن‌ها شناسایی و توقیف شده است.

همچنین حساب بانکی، خودرو و پلاک‌های ثبتی متعلق به مسعود شجاعی، کیمیا علیزاده، بختیار رحمانی، میلاد زنیدپور و سوشا مکانی از ورزشکاران حامی آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز شناسایی و توقیف شده است.

برخی از فعالان فضای مجازی و بلاگرهای معروف حامی دشمن که در خارج از کشور با حمایت از دشمن کسب درآمد می‌کنند نیز شناسایی و اموال آن‌ها به دستور مقام قضایی توقیف شده است؛ افرادی از جمله، حمید سپیدنام معروف به مستر تیستر، رامینا ترابی، سرور سلمانی، هیوا امین، سبا مجلسی، آیدا پوریانسب، طاهره محبعلی معروف به تارا محب.

گفتنی است، رصد و شناسایی همکاران دشمن همچنان با دقت و سرعت ادامه دارد.

    نظرات

    • IR ۱۵:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      سپاس بیکران
    • باباعلی IR ۱۵:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      کاش یک گزارش تهیه کنید که چه اموالی، چون بعضی از این افراد ظاهرا اموالی در کشور ندارند و همه چیز رو قبل از رفتن فروختند و بردند. و گزارشی هم از اقدامی که به موجب اون اموالشون توقیف شده بدید. خیلی ها از جمله من، پیگیر فضای مجازی نیستند که از کار این افراد اطلاع داشته باشند.
      • زهرا IR ۲۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
        علت: تشویق و درخواست از متجاوز برای حمله به ایران و ایجاد خسارت مالی و جانی به شهروندان. باید خسارات جنگ رو ازشون بگیرند. ترامپ گفته ایرانیها دوست دارند بهشون حمله کنیم. همینا رو میگفت
    • نیروانا IR ۱۶:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      بهترین کار و احسنت به قوه قضاییه👌
    • IR ۱۶:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      هر چند دیر ولی آفرین
      • IR ۱۸:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
        زودتر از موعد مقرر هم نمیشد این کارارو کرد چون این وطن فروشها ابتدا باید نزد مردم رسوا می‌شدند
    • IR ۱۶:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      این چه کاری که این افراد انجام دادند
    • IR ۱۶:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      عالی،فقط بخشش در کار‌نباشه بعدها
    • IR ۱۷:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      توقیف شد یعنی مصادره شد یا یعنی بعدا بهش برمی گرده؟؟؟
    • جاسم IR ۱۷:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      اقدامی خوب ولی خیلی دیر تازه توقیف کردند نه مصادره یعنی با یک‌ تیک توقیف بعد با یک تیک رفع توقیف. ادله کافی نیست
    • IR ۱۷:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      این شد کار درست آفرین خداقوت
    • IR ۱۷:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      چقدر دیر...چقدر دیر....پس از اینهمه خسارات و تلفات.. .
    • IR ۱۷:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      سلام و درود بر قوه قضائیه شجاع . تمام اموال این موجودات منحوس و خائن را که از بیت المال کسب کرده اند به بیت المال برگردانید و در صورت ورود به کشور دستگیر و محاکمه و اشد مجازات تنبیه کنید .
    • IR ۱۷:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      از لیلا اوتادی که اینهمه سریال بازی کرده بود بعید بود که به جمع وطنفروشان بپیوندد. خاک بر سر همه این ابلهان وطنفروش!
    • IR ۱۸:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      گرچه خیلی دیر
    • کمال نیکنام IR ۱۸:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      مرگ بر وطن فروش خائن کاش عده ای که وطن فروشی می کنند دقیق ودقت بیشتری آنها را شناسایی کنیم لعنت بر وطن فروشان خائن مرگ بر اسرائیل کودک کش مرگ بر آمریکایی غارتگر درود بر رزمندگان ایران سلام برشهیدان
    • فریال IR ۱۸:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      خاک بر سر اون نفهمی که با حمایت کردن از دشمنان مردمش، امنیت و جان و ناموس و خاک کشورش را به بیگانگان دهد. به راستی امنیت و جان و ناموس و خاک کشور چقدر بها دارد و با چه ترازویی می‌توان سنجیدش که این افراد بی‌چشم و رو و نمک‌به‌حرام آن‌ها را به حرّاج گذاشته‌اند؟ مگر اینان با آنتن همین صدا و سیما و پرده‌های سینمای همین کشور و امنیت این کشور که حاصل خون‌های هزاران شهید مظلوم از خانواده‌های محروم همین مردم، هزار میلیاردی نشدند؟
    • بانو IR ۱۹:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      گریخته اند؟ این هم شد جرم؟؟؟
    • احمد IR ۱۹:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      همه آنهایی که پشت به ایران وملت وآرمانهای مقدسش کردندمتعلق به این خاک نیستندوهرچه دراین خاک نصیبشان شده به ملت بزرگ وشجاع ایران تعلق دارد.خائنان به وطن هیچ جایگاهی ندارند،نگاه معصوم وکودکانه شهدای میناب وهزاران شهیدی که جان دادندتاایران بماندهمیشه آزارشان میدهدحتی اگرذره ای وجدان دروجودشان نباشد.
    • IR ۲۱:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      سپاسگزاریم قوه محترم قضاییه بابت انقلابی ترین کار شما درود بر شرفتان👏👏👏
    • IR ۲۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      نیکی کریمی مگر چکار کرده؟؟؟ فکر کنم درمورد نیکی کریمی اشتباه کردید حواستون به حق وناحق باشد یه وقت ظلم به کسی نشود
    • IR ۲۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      کریمی دیگه چرا؟
    • IR ۲۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      اموال ضبط شده را خیلی زود حراج کنید تا به مصرف در مناطق محروم برسد

