اموال مهناز افشار، نیکی کریمی و سینا سرلک توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از قوه قضاییه، طی هفته‌های گذشته در راستای قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی، مقابله با اقدامات خصمانه عوامل رسانه‌های معاند که با دشمن صهیونی - آمریکایی همکاری می‌کنند و در جهت تقویت دشمن گام بر می‌دارند، دستور قضایی جهت شناسایی و توقیف اموال و مسدودی حساب اموال و املاک افرادی که با سرویس‌های خارجی، شبکه‌های معاند و جریان‌های برانداز همکاری می‌کردند صادر شد.

انتشار این لیست که با اسامی افرادی از گروه‌های مختلف، از جمله تعدادی ازبازیگران و ورزشکارانی که از کشور گریخته‌اند، عوامل و کارکنان شبکه‌های معاند از جمله اینترنشنال و من و تو همراه بود واکنش گسترده عناصر ضد انقلاب خارج نشین و فعال در اقدامات ضد ایرانی را به همراه داشت.

در آخرین اقدامات انجام شده، براساس دستور مقام قضایی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی، حساب‌های بانکی، پلاک‌های ثبتی و خودروهای متعلق به ۶۳ نفر دیگر از این افراد در نقاط مختلف کشور شناسایی، ضبط و توقیف شده است.

مزدک میرزایی، نیکی کریمی، مهناز افشار، عباس غزالی، سینا سرلک، لیلا اوتادی، شیرین نشاط، بهارک صالح‌نیا و سپیده میترا ابراهیمی (همسر یکی از کارگردانان طنزپرداز معروف)، سیدمرتضی حاجی آقامیری (عضو اتاق بازرگانی ایران)، فرنوش حمیدیان از عناصر مرتبط با ربع پهلوی، مهشید حسینی خبرنگار شبکه‌های معاند فارسی زبان و مجتبی پوربخش خبرنگار و فعال رسانه‌ای خارج از کشور، از جمله چهره‌های معروف حامی دشمن جنایتکار هستند که حساب‌های بانکی و اموال آن‌ها شناسایی و توقیف شده است.

همچنین حساب بانکی، خودرو و پلاک‌های ثبتی متعلق به مسعود شجاعی، کیمیا علیزاده، بختیار رحمانی، میلاد زنیدپور و سوشا مکانی از ورزشکاران حامی آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز شناسایی و توقیف شده است.

برخی از فعالان فضای مجازی و بلاگرهای معروف حامی دشمن که در خارج از کشور با حمایت از دشمن کسب درآمد می‌کنند نیز شناسایی و اموال آن‌ها به دستور مقام قضایی توقیف شده است؛ افرادی از جمله، حمید سپیدنام معروف به مستر تیستر، رامینا ترابی، سرور سلمانی، هیوا امین، سبا مجلسی، آیدا پوریانسب، طاهره محبعلی معروف به تارا محب.

گفتنی است، رصد و شناسایی همکاران دشمن همچنان با دقت و سرعت ادامه دارد.